С 1 июня вступают в силу изменения в правилах расчета суммы единого пособия для семей с детьми. Теперь при определении среднедушевого дохода, который влияет на решение о выплате пособия, будет учитываться различная роль алиментов, выплат за родительские звания и средств на номинальных счетах у подростков до 18 лет.

Алименты по-прежнему будут приниматься во внимание, но с некоторыми изменениями. Если сумма алиментов установлена судом, то в расчёт берется фактически поступившая на счёт сумма.

Если родители договорились о размере алиментов самостоятельно, то также учитывается фактическая сумма, но она не может быть меньше 5% МРОТ на одного ребенка, 33% — на двух детей и 50% — на трех и более. В денежном выражении это составляет 4 810, 6 350 и 9 621 рубль соответственно. Важно, чтобы алименты были оформлены официально, а не только зафиксированы на словах или в личных сообщениях.

Выплаты за родительские звания, такие как «Мать-героиня», орден или медаль «Родительская слава», не будут брать во внимание. Как и средства на номинальных счетах у подростков до 18 лет. Среднедушевой доход семьи будут считать без них.

Ранее стали известны главные изменения, которые ждут россиян с июня 2024 года.

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