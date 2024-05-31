Разрешение торговать алкоголем на летних верандах, обязательство тургидов сложных и опасных маршрутах проходить аттестацию и сильно возросшие штрафы для коммунальщиков — altapress.ru рассказывает о главных законах, вступающих в силу в июне.

Продажа алкоголя на летних верандах

С 1 июня начинает действовать закон, который разрешает общепитам продавать алкоголь на летних верандах. Ранее за подобное заведение могло получить штраф до 300 тыс. рублей. А с гражданина, распивающего алкоголь на террасе, могли взыскать 1,5 тыс. рублей.

Теперь же рестораны смогут продавать алкоголь любой крепости на примыкающей к ним сезонной площадке без каких-либо ограничений. При этом у заведения должна быть действующая лицензия на торговлю спиртным.

Закон решили инициировать из-за множества обращений рестораторов о конфликтных ситуациях, касающихся именно распития алкоголя на верандах. Которые, хотя и были частью заведения, расценивались как общественная территория.

Кафе. Летняя веранда. СС0

Безопасные походы

С 1 июня вступает в силу закон о повышении безопасности турпоходов. Теперь все туристические проводники, сопровождающие путешественников по сложным и опасным маршрутам, должны пройти аттестацию в одной из спортивных федераций или организациях, одобренных правительством.

Водить туристические группы без аттестации будет запрещено. За соблюдением этого требования будут следить местные власти. Кроме того, гидов обяжут информировать МЧС о начале маршрута и его завершении и регулярно проходить переподготовку и переаттестацию.

Пеший поход. vk.com/idempeshkombrn

Расчет единого пособия

С 1 июня вступают в силу изменения в правилах расчета суммы единого пособия для семей с детьми. Теперь при определении среднедушевого дохода, который влияет на решение о выплате пособия, разную роль будут играть алименты, выплаты за родительские звания и средства на номинальных счетах у подростков до 18 лет.

Алименты по-прежнему будут учитываться, но с некоторыми изменениями. Если сумма алиментов установлена судом, то в расчет берется сумма, фактически поступившая на счет. Если родители сами договорились о размере алиментов, опять же, в учет возьмут фактическую сумму, но в этом случае она не может быть меньше 5% МРОТ на одного ребенка, 33% — на двух детей и 50% — на трех и более. В деньгах это 4 810, 6 350 и 9 621 рубль соответственно. Важно, чтобы алименты были зафиксированы не на словах и в личных СМС, а прописаны официально, чтобы их можно было учитывать.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Выплаты за родительские звания, такие как «Мать-героиня», орден или медаль «Родительская слава», во внимание брать не будут. Как и средства на номинальных счетах у подростков до 18 лет. Среднедушевой доход семьи подсчитают без них.

Увеличение пенсий

С июня пенсионеры, которым в этом месяце исполняется 80 лет, или те, кому установят I группу инвалидности, смогут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Однако доплата может быть только за что-то одно.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

Также на индексацию пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые работали до мая и не получали индексированную пенсию, а затем уволились. В таком случае с июня страховая часть их пенсии будет проиндексирована.

В 2024 году сумма фиксированной выплаты составляет 8 135 рублей.

Получить ипотеку проще

С 1 июня медикам и педагогам станет проще получить Дальневосточную и Арктическую ипотеку. Они смогут оформить ее без учета стажа работы. Раньше же одним из условий был опыт работы в образовательных и медицинских учреждениях не менее пяти лет.

Также максимальный кредит на покупку вторички вырастет до 9 млн рублей. Жилье должно находиться на территории моногорода, то есть города, образованного вокруг крупного промышленного предприятия, и не быть больше 60 кв. м.

Кредит. Ипотека. Покупка дома. CC0

Узнают про все болезни

Со 2 июня в детских лагерях смогут узнать про все болезни детей. Это связано с обновлением формы медсправки о здоровье, которую должен привезти с собой в лагерь каждый ребенок.

В ней будут указаны перенесенные заболевания, в том числе инфекционные и неинфекционные. А также травмы, аллергии, медицинская группа для занятий физкультурой и результаты осмотра на педикулез и чесотку.

Виктор Томенко посетил детский лагерь «Юность». Антон Федотов

Штрафы коммунальщикам

9 июня коммунальщиков начнут штрафовать за некачественные услуги. Ответственность ресурсоснабжающих компаний за некачественные услуги усилят. В расчет пойдет отключение света и тепла зимой, подача загрязненной воды и так далее.

Сейчас наказание предусмотрено такое же, как для ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов и садоводческих товариществ: должностные лица могут оштрафовать на 500-1000 рублей, юридические - на 5-10 тыс. рублей.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

В настоящее время меры наказания за подобные нарушения для ресурсоснабжающих компаний аналогичны тем, что применяются к ТСЖ, ЖСК и садоводческим товариществам: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей, а юридические — от 5 до 10 тысяч рублей.

По новым нормам должностным лицам будет грозить штраф 5-10 тыс. рублей, а юридическим - 30-50. В случае повторного нарушения для первой категории сумма взыскания вырастет до 30 тыс. рублей, для второй - до 100 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале