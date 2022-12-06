Распространить на пенсионеров возможность пройти внесудебное банкротство поручил Путин

Минимальный порог долга для этой процедуры должен быть снижен с 50 тыс. до 25 тыс. рублей, а максимальный — увеличен с 500 тыс. до 1 млн рублей, считает глава государства.
Пройти процедуру банкротства смогут россияне, в отношении которых исполнительные процедуры по взысканию долга действуют свыше семи лет. С 10 до пяти лет будет уменьшен срок, по истечении которого гражданин сможет повторно обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, указывает Газета.Ru.
Срок
Поправки необходимо подготовить к июню 2023 года.
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