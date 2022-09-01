2 сентября
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Жизнь

Путин одобрил идею о создании аналога «Артека» в Калининграде

Президент России поддержал идею создать аналогичный «Артеку» детский лагерь в Калининградской области, сообщает «РБК».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что крупный детский лагерь в Калининграде будет пользоваться большим спросом, в том числе и из-за благоприятного климата.

Однако глава государства заметил, что вопрос создания такого лагеря в большей степени носит финансовый характер.

«Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. <…> Здесь, на Балтике, такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу», заявил Путин.

Ранее в российских больницах изменили порядок наблюдения за пациентами.

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