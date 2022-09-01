Путин одобрил идею о создании аналога «Артека» в Калининграде

Владимир Путин заявил, что крупный детский лагерь в Калининграде будет пользоваться большим спросом, в том числе и из-за благоприятного климата.

Однако глава государства заметил, что вопрос создания такого лагеря в большей степени носит финансовый характер.

«Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. <…> Здесь, на Балтике, такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу», заявил Путин.

Ранее в российских больницах изменили порядок наблюдения за пациентами.