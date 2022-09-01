1 сентября
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Политика

1,3 трлн долларов потребовала Польша от Германии за ущерб во время Второй мировой войны

Глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша будет требовать от Германии репарации и компенсации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Польша.
Польша.
CC0

Размер компенсации Польша оценила в 6,2 трлн злотых, что составляет около 1,3 трлн долларов. При этом, сумма предъявляемых требований может вырасти и дальше после проведения новых анализов.

Свое заявление Качиньский сделал во время презентации доклада, посвященного ущербу, который нанес нацистский режим Польше в годы войны и немецкой оккупации.

Он уверен, что эта сумма вполне «подъемна» для экономики Германии.

При этом некоторое время назад немецкое правительство заявляло, что не намерено платить репарации. Официальный Берлин обосновывал это тем, что в 1953 году Польша уже от них официально отказалась.

Ранее президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы главы государства.

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