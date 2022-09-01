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Политика

Суд выдал ордер на арест Boeing «Лукойла»

В США суд выдал ордер на арест Boeing 737−7EM, принадлежащий российской компании «Лукойл».

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Основанием для выдачи ордера на конфискацию самолета стало то, что он совершал полеты в РФ и из нее «в нарушение» антироссийских санкций, пишет Газета.Ru.

Санкционный режим предусматривает запрет на совершение «перелетов в Россию и из России самолетами американского производства», сообщают на сайте Минюста.

Ведомство выполняет функции генпрокуратуры.

Цифра

Стоимость самолета — 45 млн долларов.

Ранее удерживать арендованные зарубежные самолеты в РФ и платить за них в рублях предложил Минтранс. Между тем после сообщений об аресте самолетов авиакомпания S7 отменила все международные рейсы.

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