Суд выдал ордер на арест Boeing «Лукойла»

Основанием для выдачи ордера на конфискацию самолета стало то, что он совершал полеты в РФ и из нее «в нарушение» антироссийских санкций, пишет Газета.Ru.

Санкционный режим предусматривает запрет на совершение «перелетов в Россию и из России самолетами американского производства», сообщают на сайте Минюста.

Ведомство выполняет функции генпрокуратуры.

Цифра

Стоимость самолета — 45 млн долларов.

Ранее удерживать арендованные зарубежные самолеты в РФ и платить за них в рублях предложил Минтранс. Между тем после сообщений об аресте самолетов авиакомпания S7 отменила все международные рейсы.