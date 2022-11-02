2 ноября
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Туризм

Владимир Путин поручил отменить визовый режим для иностранцев — что об этом известно

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев. Об этом сообщил сайт Кремля.

Туризм. Поездки.
Туризм. Поездки.
Pixabay.com
1
Кого это коснется?

В первую очередь новый режим коснется иностранцев, которые намерены посетить Россию в следующих целях:

  • Туристических,
  • Деловых,
  • Образовательных,
  • Для участия в спортивных и культурных мероприятиях.
2
Коснется ли новый режим и пассажиров круизных судов?

Да. Одно из требований нового предложения — обеспечить в субъектах России безвизовый въезд в страну и временное пребывание в стране в составе организованных групп иностранцев.

Таких как пассажиры круизных судов в целях организации круизов в российских водах.

Туризм. Полеты.
Туризм. Полеты.
Pixabay.com
3
Другие страны отменят в ответ визовый режим?

Нет, новое предложение не требует соблюдения принципа взаимности.

4
Кто ответственен за исполнение поручений?

Ответственными за исполнение поручений назначены премьер Михаил Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

Ведомства должны отчитаться перед президентом до 1 июня 2023 года.

Туризм. Полеты.
Туризм. Полеты.
Pixabay.com
5
Поможет ли это развитию туризма?

Возможно, так как поток иностранных туристов в Россию значительно упал за последние три года, сообщают «Известия».

Он снизился на 95−97%.

По данным «Известий», с января по июнь Россию посетили 81,5 тыс. иностранцев.

6
Дополнительные предложения

Владимир Путин также выдвинул дополнительные требования к правительству и ведомствам. Им следует подготовить следующие предложения:

  • По увеличению объемов авиаперевозок с «дружественными» иностранными государствами;
  • По возобновлению действия единой электронной визы для граждан стран из «дружественного» списка;
  • По увеличению срока действия многократной туристической визы;
  • По упрощению требований для сферы туризма, связанной с использованием российских туристских судов.
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