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Коснется ли новый режим и пассажиров круизных судов?

Да. Одно из требований нового предложения — обеспечить в субъектах России безвизовый въезд в страну и временное пребывание в стране в составе организованных групп иностранцев.

Таких как пассажиры круизных судов в целях организации круизов в российских водах.