В первую очередь новый режим коснется иностранцев, которые намерены посетить Россию в следующих целях:
- Туристических,
- Деловых,
- Образовательных,
- Для участия в спортивных и культурных мероприятиях.
Да. Одно из требований нового предложения — обеспечить в субъектах России безвизовый въезд в страну и временное пребывание в стране в составе организованных групп иностранцев.
Таких как пассажиры круизных судов в целях организации круизов в российских водах.
Нет, новое предложение не требует соблюдения принципа взаимности.
Ответственными за исполнение поручений назначены премьер Михаил Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.
Ведомства должны отчитаться перед президентом до 1 июня 2023 года.
Возможно, так как поток иностранных туристов в Россию значительно упал за последние три года, сообщают «Известия».
Он снизился на 95−97%.
По данным «Известий», с января по июнь Россию посетили 81,5 тыс. иностранцев.
Владимир Путин также выдвинул дополнительные требования к правительству и ведомствам. Им следует подготовить следующие предложения:
- По увеличению объемов авиаперевозок с «дружественными» иностранными государствами;
- По возобновлению действия единой электронной визы для граждан стран из «дружественного» списка;
- По увеличению срока действия многократной туристической визы;
- По упрощению требований для сферы туризма, связанной с использованием российских туристских судов.