Растить и доить. О чем говорили эксперты конференции «Молочное животноводство: вызовы, проблемы, решения»

Молочное животноводство в Алтайском крае совсем не такое бесперспективное дело, как некоторые считают. В регионе есть хорошее поголовье с солидным генетическим потенциалом, есть ресурсы для заготовки кормов, есть передовые хозяйства, готовые вкладываться в технологии. О том, чем им можно помочь, и не только об этом говорили эксперты специальной конференции, организованной ИД «Алтапресс» и минсельхозом Алтайского края.

«Молочное и мясное скотоводство — в приоритете»

Сергей Межин,

министр сельского хозяйства Алтайского края

В Алтайском крае рассматривают варианты увеличения субсидирования, направляемого на техническое перевооружение животноводства. Об этом сообщил руководитель регионального минсельхоза. Он также рассказал о других важных аспектах отрасли.

Молочное и мясное скотоводство имеет приоритетное значение в нашем регионе. Изначально, когда начиналась программа погектарного субсидирования, хозяйствам, занимающимся данными направлениями, государственная поддержка была увеличена. На сегодняшний день субсидирование мясного и молочного животноводства обеспечивается на максимально возможном уровне. Мы стараемся увеличивать объем господдержки, направляемой на техническое перевооружения отрасли. Объем выделяемых средств составляет порядка 400 млн рублей в год. Компенсации на покупку оборудования составляют от 20 до 40%, в зависимости от наименования и территории края. Сергей Межин на конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая». Анна Зайкова В 2021 году мы планируем увеличить объем господдержки, чтобы для каждого предприятия она выделялась в большем объеме. Вопрос продолжает решаться на уровне правительства региона и Законодательного собрания. В первую очередь, требуется увеличение финансирования технического перевооружения. Пока по каждому направлению в кормозаготовительной сфере мы можем выделять хозяйствам не более 3 млн рублей. По молочному оборудованию ограничений нет. Что касается льготного кредитования, могу сказать, что потребность на время проведения сезонных работ полностью закрыта. Мы смогли обеспечить каждому предприятию возможность получения до 100 млн рублей. Коровы. Животноводство. СС0 Конечно, есть более существенная потребность у крупных холдингов, и этот вопрос мы сейчас отдельно прорабатываем с федеральным Минсельхозом. Несколько слов скажу по вопросу снижения ветеринарных требований. Вероятнее всего, приостановки действующих требований по лейкозу не будет. Но в рамках тех полномочий, которые у нас есть, совместно с ветеринарными службами, сможем оптимально выстроить работу. В региональном бюджете мы предусмотрели средства на восстановление поголовья после выбраковки. Речь идет о компенсации покупки племенного и товарного скота для хозяйств, которые будут реализовывать программы оздоровления от лейкоза. Суммы пока небольшие — порядка 120 млн рублей. Коровы и пастух. Анна Зайкова Мы ставим вопрос и не исключаем, что с расширением числа желающих участвовать в этой программе, размер компенсаций будет увеличен.

«Корма в процессе хранения перегорают , падает энергетика»

Михаил Чмырев,

заместитель министра , начальник отдела селекционно-племенной работы

Заготовленные на Алтае корма не всегда оправдывает ожидания. Об этом в ходе конференции сообщил начальник отдела селекционно-племенной работы минсельхоза. Он привел пример тех хозяйств, которые в этом плане работают хорошо и на кого надо равняться.

По итогам 2021 года животноводство Алтайского края по поголовью и объемам производимой продукции в Сибири было на первом месте. Мы входим в лидирующую десятку регионов и по России.

Михаил Чмырев на конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая». Анна Зайкова

Однако, на сегодняшний день есть регионы, которые активнее реализуют инвестиционные проекты и двигаются вперед. Тем временем Алтайский край слишком увлекся растениеводством, видя заоблачные цены на некоторые культуры. В некоторой степени мы отошли от животноводства.

За прошлый год у нас 98 хозяйств разных форм собственности, перешагнувшие пятитысячный рубеж по надоям. Есть три хозяйства («Золотая осень» Алейского района, «Гудвилл» Советского района, «Октябрьское» Зонального района), которые превысили девятитысячный уровень.

«Золотая осень» надоила на одну корову 9,8 тыс. кг молока. Это абсолютно достоверные данные.

Корова , животноводство. pixabay.com/

Могу сказать, что высокую генетику животных имеет большинство алтайских предприятий, но реализация этого генетического потенциала отстает.

Хозяйства, которые выходят на высокий уровень надоев, не только правильно занимаются кормопроизводством, но и уделяют внимание такому вопросу как сбалансированность кормов. Остальным надо серьезно работать.

Если говорить в целом о кормовой базе, надо в первую очередь рассчитать объемы производства кормов на планируемое поголовье и продуктивность, а также обязательно учесть страховой запас.

Коровы. Животноводство. СС0

Не надо объяснять, что мы живем в Сибири с резко континентальным климатом. Когда в 2020 году у нас была засуха, целый ряд хозяйств зимовали с кормообеспеченностью в 30−40% от потребностей. Это ужасающая ситуация.

Мало того, не стоит забывать, что корма в процессе хранения перегорают, падает энергетика.

В течение последних пяти лет мы планируем около 25 центнеров кормовых единиц на условную голову. Объемы заготовки грубых и сочных кормов в принципе выдерживаем. Исключение составил только 2019 год, с его неблагоприятными погодными условиями.

Коровы. Животноводство. СС0

В 2021 году объем заготовки корма составил 43 центнера на условную голову, что позволяло нам получить среднюю продуктивность по краю порядка 6 тыс. кг молока. Результат по крупным и средним предприятиям оказался 5,4 тыс. кг молока, с учетом малых и микропредприятий — 5 тыс. Это говорит о том, что есть проблемы в самих кормах и в сбалансированности рационов.

«Улучшили генетический потенциал животных в 4,5 раза»

Владимир Плешаков,

генеральный директор племпредприятия «Барнаульское»

В случае, если из-за геополитических проблем в Россию перестанет поступать импортный генетический материал для искусственного осеменения, дефицита не возникнет. Имеющиеся в стране предприятия смогут обеспечить потребность отечественного животноводства. Директор племпредприятия «Барнаульское» рассказал об имеющемся на данный момент потенциале.

Мы — одно из немногих племпредприятий, которое производит клетку. Будь-то клетка для искусственного осеменения коров и телок или эмбрион для распространения генотипа. История хозяйства насчитывает 65 лет. За этот период мы улучшили генетический потенциал алтайских животных в 4,5 раза. Владимир Плешаков на конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая». Анна Зайкова В настоящее время у нас содержаться 119 быков, в том числе 80 основных. В банке сосредоточены 3 млн доз семени от 15 пород, десяти молочных и пяти мясных. Комплектование племпредприятия — это постоянная плановая работа. В основу ставится не только продуктивность, но и жирномолочность, белковомолочность и здоровье животных. На сегодняшний день мощности «Барнаульского» могут в полном объеме обеспечить потребность животноводческих хозяйств. Мы готовы обеспечить не только нужным количеством доз, но их качеством и разнообразием. Корова. Животноводство. СС0 В России подобных племенных предприятий — 25. Они также способны полностью закрывать потребность внутреннего рынка в случае закрытия импортных поставок. Наша доля на внутрироссийском рынке составляет 8%. Определенные хозяйства, которые использовали импортное семя, видят результат полученных в результате животных и делают выводы. Ценообразование завозного импортного материала в 6−10 раз выше, чем у племпредприятия «Барнаульское», но экономику это не делает. В итоге, по некоторым показателям полученный от импортного семени скот оказывается ничем не лучше, а порой даже хуже. Многие начинают это понимать.

«Есть молочные фермы , телятники , зерносклады — направлений много»

Илья Файнфельд,

руководитель проектов компании «Алтай-Тент»

Сельхозпроизводители России все чаще выбирают в качестве для строительства ферм каркасно-тентовые технологии. По каким причинам, об этом рассказал представитель барнаульской компании «Алтай-Тент»

— Предприятию «Алтай-Тент» уже 20 лет, находится оно в Барнауле. Наша главная цель, к которой мы стремимся — создать в наших конструкциях благоприятную среду для животных. На текущий момент компания поставила уже около 650 тентовых конструкций, 55 из них предназначены для сферы животноводства. Работаем с Тверской, Брянской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской областями и, конечно, Алтайским краем. Илья Файнфельд на конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая». Анна Зайкова Одна из современных роботизированных ферм с нашим участием была открыта в Башкирии. Хочу привести пример двух-трех хозяйств, чтобы продемонстрировать наш опыт. В Новосибирской области мы поставили три каркасно-тентовых конструкции, размером 30 на 150 метров. Между ними есть специальные переходы, по которым могут передвигаться животные. Общая площадь объекта составила 14 тыс. кв. метров, здесь содержатся более 1,3 тыс. голов скота. Данный комплекс в суровых сибирских условиях перезимовал два раза — существенных проблем по содержанию у заказчика не было. Коровы. Животноводство. СС0 Одно из крупнейших хозяйств Новосибирской области — «Русское поле» — построило ферму на 6 тыс. кв. метров. В ней содержатся телята на откорм. Заказчик долгое время сомневался относительно перспективы нашей технологии строительства, но теперь говорит, что будет развиваться в сторону тента. В Красноярском крае, где климат суровее, чем на Алтае, мы установили сразу 11 каркасно-тентовых конструкций: есть молочные фермы, телятники, зерносклады — направлений много. Почему сельхозпредприятия выбирают именно такую технологию? Прежде всего, это цена. Вторая причина — хороший воздухообмен. Еще одно преимущество в том, что тент пропускает до 85% света, что позволяет экономить на электроэнергии. Коровы. Животноводство. СС0 В последний месяц нам часто задают вопрос относительно дальнейшей работы предприятия. Могу заверить, что производство практически на 80% обеспечивается отечественными комплектующими. Исключение составляет только тентовое полотно, которое мы закупаем в Германии. На данный момент имеется его существенный запас на ближайшие восемь месяцев. Параллельно прорабатываем возможности поставок из ряда дружественных стран. Серьезных проблем с сырьем и загрузкой производственных мощностей мы не видим.

Алтайское животноводство в цифрах

672,3 тыс — общее поголовье крупного рогатого скота в Алтайском крае, в том числе коров — 280,2 тыс. голов. В хозяйствах всех категорий содержится 363,0 тыс. голов свиней и 177,6 тыс. голов овец и коз.

За первый квартал текущего года в крае произведено 227,2 тыс. тонн молока, 49,8 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 265,8 млн штук яиц. В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, производство молока сложилось на уровне 151,2 тыс. тонн.

Справка

Конференция «Молочное животноводство Алтая: вызовы, проблемы, решения» проходила в очном формате. Послушать спикеров собралось более 80 человек — представители хозяйств, агроснабженческих компаний, науки. Со своими докладами и презентациями выступили 15 экспертов. Трансляция в VK набрала более 2,7 тыс. просмотров.