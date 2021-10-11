12 октября
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Экономика

Разработан перечень компенсационных выплат для медиков

Минтруд России подготовил пилотный проект с перечнем компенсационных выплат медицинским работникам.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

Согласно проекту, в список таких выплат войдут — выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате за работу в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, коэффициенты за работу в высокогорных районах, а также процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Также Минтруд предлагает предусмотреть компенсационные выплаты медикам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и за сверхурочную работу, пишет Газета.Ru.

Медработникам, которые оказывают помощь пациентам, больным туберкулезом, предлагается поднять зарплату на 40%, тем, кто занимается диагностикой и лечением ВИЧ-инфицированных — на 60%, оказывающим психиатрическую помощь — на 30%.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В 2022 году новую схему оплаты труда работников медицины протестируют в семи российских регионах.

Как обещают власти, благодаря реформе у работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам его размер.

Ранее медсестра психбольницы в Камне-на-Оби обратилась в прокуратуру из-за невыдачи премии. Без нее зарплата некоторых сотрудников не дотягивает до минимального размера оплаты труда.

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