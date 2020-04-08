Разрешили не платить. Как алтайским бизнесменам получить отсрочку взносов за аренду

2 В каком размере предоставляется отсрочка?

На период действия режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации) отсрочка предоставляется на всю сумму арендного платежа. А с момента отмены этого режима и до 1 октября 2020 года — в объеме 50% от платежа.

Правительство также указывает, что размер арендной платы может быть уменьшен (по соглашению сторон).

При этом важно понимать: отсрочка по коммунальным платежам и расходам на содержание объекта недвижимости не предоставляется, хотя есть и исключение — если сам арендодатель освобожден от таких платежей.