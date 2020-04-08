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Разрешили не платить. Как алтайским бизнесменам получить отсрочку взносов за аренду

«Мы все в аренде, это будет крах всего малого бизнеса», — так отреагировал известный барнаульский ресторатор в разговоре с altapress.ru на вынужденное закрытие общепита, непродовольственной розницы и множества других небольших фирм. Между тем, «наверху» таких, как он, услышали. И ввели возможность получить отсрочку по арендной плате. О том, как это сделать, читателям altapress.ru объясняет Иван Казанцев, старший юрист юридической фирмы «Безруков и партнеры».

Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Анна Зайкова.
1 На какой срок предоставляется отсрочка по арендной плате?

Условия ее получения отрегулировало правительство РФ постановлением № 439 от 3 апреля. Согласно этому документу, утсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года с даты введения режима повышенной готовности в соответствующем регионе. В Алтайском крае этот режим введен с 18 марта.

2 В каком размере предоставляется отсрочка?

На период действия режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации) отсрочка предоставляется на всю сумму арендного платежа. А с момента отмены этого режима и до 1 октября 2020 года — в объеме 50% от платежа.

Правительство также указывает, что размер арендной платы может быть уменьшен (по соглашению сторон).

При этом важно понимать: отсрочка по коммунальным платежам и расходам на содержание объекта недвижимости не предоставляется, хотя есть и исключение — если сам арендодатель освобожден от таких платежей.

Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Анна Зайкова.
3 Когда надо будет снова оплачивать отсроченные арендные платежи?

Задолженность по арендной плате все равно придется погасить. Но не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года.

Согласно постановлению правительства, платеж осуществляется поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами. При этом платеж не должен превышать половину суммы арендной платы.

4 А если арендодатель начислит штрафы за неуплату или введет новые платежи?

Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или какие-то иные меры из-за несоблюдения арендатором обязательств не применяются.

Более того, арендодатель не вправе установить дополнительные платежи который подлежат оплате в связи с отсрочкой.

Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Закрытый бизнес. Апрель, 2020.
Анна Зайкова.
5 Должен ли и частный собственник недвижимости подчиняться постановлению?

Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности. Но за исключением жилых помещений.

Обязанность предоставить отсрочку по аренде установлена статьей 19 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 31 марта 2020 года.

6 Как получить отсрочку на практике?

Арендатору надо обратиться к арендодателю с требованием заключить допсоглашение. Если не обратитесь, у него нет обязанности самому проявлять инициативу и заключать с вами допсоглашение.

Арендодатель обязан заключить с арендатором дополнительное соглашение к договору, предусматривающее отсрочку по арендной плате, в течение 30 дней со дня обращения.

Требований к форме обращения нет. Однако между сторонами возможен спор по отсрочке. Поэтому мы рекомендуем делать письменное обращение, и в нем изложить суть требования. Обращение надо либо вручить арендодателю под роспись, либо направить письмом в его адрес (желательно — с описью вложения).

Барнаул, ТЦ &quot;Весна&quot;, 28 марта 2020 года. Фуд-корт закрыт для посетителей.
Барнаул, ТЦ «Весна», 28 марта 2020 года. Фуд-корт закрыт для посетителей.
Анна Зайкова.
7 Если арендодатель, в том числе частный собственник, не хочет предоставлять отсрочку?

Мы придерживаемся мнения, что в случае не предоставления отсрочки арендатор, направивший требование арендодателю предоставить тострочку, вправе не платить арендную плату в порядке и на условиях, установленных указанным федеральным законом от от 31 марта 2020 года и постановлением № 439.

Если арендодателе обратится в суд за взысканием платы или расторжением договора, закон будет на стороне арендатора. Кроме того, арендатор может сам обратиться в суд с иском к арендодателю об определении размера задолженности.

Добавим, что некоторые российские арендодатели в России самостоятельно решили не взимать арендную плату со своих арендаторов. В Алтайском крае заявление о том, что не будет ее взимать за время простоя, сделал пока только Евгений Ракшин,

Ракшин — руководитель и совладелец компании «Первый», которая управляет барнаульскими ТЦ «Галактика» и «Волна», бийской «Ривьерой» и рубцовской «Радугой».

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