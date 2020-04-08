Разрешили не платить. Как алтайским бизнесменам получить отсрочку взносов за аренду

Условия ее получения отрегулировало правительство РФ постановлением № 439 от 3 апреля. Согласно этому документу, утсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года с даты введения режима повышенной готовности в соответствующем регионе. В Алтайском крае этот режим введен с 18 марта.
На период действия режима повышенной готовности (или чрезвычайной ситуации) отсрочка предоставляется на всю сумму арендного платежа. А с момента отмены этого режима и до 1 октября 2020 года — в объеме 50% от платежа.
Правительство также указывает, что размер арендной платы может быть уменьшен (по соглашению сторон).
При этом важно понимать: отсрочка по коммунальным платежам и расходам на содержание объекта недвижимости не предоставляется, хотя есть и исключение — если сам арендодатель освобожден от таких платежей.
Задолженность по арендной плате все равно придется погасить. Но не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года.
Согласно постановлению правительства, платеж осуществляется поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами. При этом платеж не должен превышать половину суммы арендной платы.
Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или какие-то иные меры из-за несоблюдения арендатором обязательств не применяются.
Более того, арендодатель не вправе установить дополнительные платежи который подлежат оплате в связи с отсрочкой.
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности. Но за исключением жилых помещений.
Обязанность предоставить отсрочку по аренде установлена статьей 19 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 31 марта 2020 года.
Арендатору надо обратиться к арендодателю с требованием заключить допсоглашение. Если не обратитесь, у него нет обязанности самому проявлять инициативу и заключать с вами допсоглашение.
Арендодатель обязан заключить с арендатором дополнительное соглашение к договору, предусматривающее отсрочку по арендной плате, в течение 30 дней со дня обращения.
Требований к форме обращения нет. Однако между сторонами возможен спор по отсрочке. Поэтому мы рекомендуем делать письменное обращение, и в нем изложить суть требования. Обращение надо либо вручить арендодателю под роспись, либо направить письмом в его адрес (желательно — с описью вложения).
Мы придерживаемся мнения, что в случае не предоставления отсрочки арендатор, направивший требование арендодателю предоставить тострочку, вправе не платить арендную плату в порядке и на условиях, установленных указанным федеральным законом от от 31 марта 2020 года и постановлением № 439.
Если арендодателе обратится в суд за взысканием платы или расторжением договора, закон будет на стороне арендатора. Кроме того, арендатор может сам обратиться в суд с иском к арендодателю об определении размера задолженности.
Добавим, что некоторые российские арендодатели в России самостоятельно решили не взимать арендную плату со своих арендаторов. В Алтайском крае заявление о том, что не будет ее взимать за время простоя, сделал пока только Евгений Ракшин,
Ракшин — руководитель и совладелец компании «Первый», которая управляет барнаульскими ТЦ «Галактика» и «Волна», бийской «Ривьерой» и рубцовской «Радугой».