«Разрушено почти все»: алтайский строитель рассказал о восстановлении старинного села в ЛНР

Группа компаний «Союз» работает над восстановлением жилья и инфраструктуры в одном из крупных сел Луганской Народной Республике. В Трехизбенке алтайские строители помогли запустить отопление в местной школе. Об этом altapress.ru сообщил гендиректор компании Владимир Отмашкин. На прошедшей церемонии «Менеджер года» он получил приз в спецноминации «За гражданскую позицию».

По словам Владимира Отмашкина, в этом селе, которое серьезно пострадала в результате столкновений, «Союзу» предстоит восстановить 300 домов и много чего еще. Сейчас в ЛНР командировано порядка 100 строителей.

«Село большое. Разрушено почти все — школа, администрация, медицинские пункты, жилье. Частных домов много, нам предстоит завершить работу на 300 из них. Начинали с наиболее пострадавших. Сейчас работаем над восстановлением администрации и здравпункта, — объяснил Владимир Отмашкин.

По его словам, в этой работе «Союзу» помогают и другие алтайские предприятия. Например, одним из первых к Отмашкину обратился Александр Зайцев из компании «АКТО» с предложением о содействии. «Пришел и сказал: «Николаевич, я с тобой». Поэтому когда вставал вопрос о замене окон, рядом с нами был он», — рассказал Владимир Отмашкин.

Гендиректор «Союза» в Трехизбенке побывал сам. Говорит, что село освобожденное, но «мимо него летает».

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова.

Владимир Отмашкин,

генеральный директор ГК «Союз»:

К такому вроде надо привыкнуть, а не привыкаешь.

Напомним, компания «Союз» одна из первых начала отправлять гуманитарные грузы в ДНР и ЛНР. Сам Владимир Отмашкин возглавляет фонд, в который входят и другие предприниматели. Они собирают средства и закупают все необходимое для военнослужащих.

Что известно о селе

Трехизбенка — достаточно крупный поселок, в котором до войны проживало несколько тысяч человек. Во время боевых действий многие уехали, сообщает ТАСС.

Село с большой историей. По состоянию на 1647 год на месте современной Трехизбенки было расположено небольшое казачье поселение. Городок возник позже: в 1670-е гг. Казаками Трехизбянского городка были Кондратий Булавин и его ближайший сподвижник Лука Хохлач.