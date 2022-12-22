Разогнать рынок. Тенденции и боли строительной отрасли в Алтайском крае

«Радоваться нечему, но и посыпать голову пеплом тоже не стоит», — под таким девизом прошел экспертный совет «Менеджер года-2022» по строительству и стройиндустрии. Рассказываем, с какими вызовами столкнулись алтайские строители, к чему они ведут, и каких решения предприниматели ищут в безвыходных ситуациях.

Водить студентов за ручку

Строительную отрасль ждет интенсивный рост зарплат, уверен гендиректор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин. Таким образом работодатели будут привлекать новых дефицитных специалистов. Тем более, что в промышленности, благодаря государственным заказам, на это есть деньги.

«Если на два завода есть один сварщик, какую зарплату ему ни положи, все равно останется один специалист», — не согласен с позитивным настроем Отмашкина гендиректор «Сибирьконтракт плюс» Юрий Фриц.

По признанию бизнес-сообщества, частичная мобилизация проредила коллекцию ценных кадров. Продолжает оставлять след и отток населения. Как отметил Фриц, в нем виноваты не только маленькие зарплаты, но и инертность региона в социальной и культурной жизни.

Решение кадровой проблемы некоторые предприниматели видят в повышении престижа профессий. Собственник компании «Акто» Александр Зайцев рекомендует плотнее работать со студентами из сузов и вузов.

Юрий Фриц. Анна Зайкова

«Они не понимают, что могут найти в Барнауле нормальное место работы, — говорит он. — Многие и на предприятиях не бывали. Нужно за руку приводить, уговаривать, бороться за выпускников. Других не будет».

Раскачивать маятник

Земля в Барнауле может появиться, если строители активнее включатся в разработку нового генплана. Об этом говорит главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

«В общем-то, он исключил возможность предлагать эти участки, — объясняет Четошников. — В той версии была одна ошибочная, на мой взгляд, концепция: что Барнаул будет развиваться в границах застроенных территорий за счет реконструкций».

Застройщики честно заметили, что им все равно, в чьей собственности земля: федерации или города. Главное, чтобы она была на аукционах.

Новый мост и вид на правый берег Оби. Анна Зайкова

Известны предварительные направления развития города из проекта нового генплана: это приаэродромная территория и, в перспективе, правый берег Оби. Насчет первого Четошников сказал: «Не самая удобная в плане городского развития: увеличивается маятниковое движение населения».

Как отметил главный архитектор, говорить о результатах пока рано. И немного покритиковал процесс: «Дистанционный разговор как бы идет в одностороннем порядке, не получается живым. Некоторые вопросы не находят конкретного разрешения».

Вывозить кирпичи

Еще одна тенденция — более половины строительной продукции не задерживается в регионе.

Например, 55% продукции «Стройберга» уезжают в Новосибирскую область, Красноярский край и на Дальний Восток. Еще в 2020 году эта цифра составляла всего10%, рассказывает гендиректор компании Михаил Дыров.

Дыров Михаил. Компания «Стройберг»

«Если бы не логистика, и перевоз был дешевле, я бы все отправлял на Дальний Восток. Там строят. У нас — нет», — говорит он.

Владимир Отмашкин заявил, что объемов строительства «Союз» снижать не планирует. Но интенсивнее расти они будут не в Барнауле, а в Новосибирске.

Покупать , скрипя зубами

Вслед за строительными материалами в другие регионы уходят и инвесторы, вкладывающиеся в жилье. В основном — в ближайшие или в Санкт-Петербург, Москву и Краснодар, говорит Марина Ракина, президент Союза риэлторов Алтайского края.

Все из-за растущей стоимости квадратного метра в Барнауле.

«40−60 тыс. рублей в Екатеринбурге, 80 тыс. — в Новосибирске. У нас дороже! В Барнауле — 100 тыс.», — восклицает гендиректор «Строительной инициативы» Юрий Гатилов.

И даже с такими расценками квартиры покупают — выхода нет. «Сейчас люди, несмотря ни на что, находят средства инвестировать в „жилые“ квадратные метры. Для меня это тоже удивительно — как при таком среднем доходе населения цена настолько увеличилась? — говорит директор барнаульского филиала „Открытые Инвестиции“ Андрей Шалаев. — Люди хотят улучшать условия».

Экспертный совет премии «Менеджер года-2022» по строительству и стройиндустрии. Ирина Пергаева.

Михаил Дыров видит проблему в «запредельной» стоимости земли и подключении к сетям инфраструктуры. По мнению Юрия Гатилова, на ценообразование влияет и система проектного финансирования.

«У него всегда будут противники. Это великолепно, наш клиент пьет кофе и курит сигару, а квартира безопасно строится. Только уже под 100 тыс. рублей за кв. м. стоимость квартир почему-то возросла, — разводит руками Гатилов. — Это, оказывается, застройщики жадные виноваты! Но на самом деле процентная ставка для нас особенно высока. Уже до 30% поднималась, забыли что ли? Как будешь строить дальше, начинать объект, если нет инвесторов? Нужно построить на свои деньги. У кого такие огромные? Ну, у 10 фирм по всей России. Они и останутся, а нас вырежут».

Оставил след и рост цен на строительные материалы.

«Год начинался с сильного подорожания материалов, резких скачков. Февральские события показали, что мы очень импортозависимы. Ситуация лишь спустя какое-то время пришла в норму», — говорит генеральный директор компании «АЛЬКОН» Максим Беликов.

Не паниковать

Рынок жилья ждет ажиотажный спрос: Минфин объявил, что 31 декабря льготная ипотека прекратит существование. Примерно то же самое происходило в 2016 году, напомнил директор компании «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Экспертный совет премии «Менеджер года-2022» по строительству и стройиндустрии. Ирина Пергаева.

«Лучше не поддаваться панике, — советует он. — Это разгонит рынок на один месяц и компенсирует спад начала и середины года. Но начало 2023 года рискует просесть».

Президент Союза риэлторов Марина Ракина отметила исторический момент: впервые цена за недвижимость на первичном рынке превысила вторичный. По данным Дмитрия Дворядкина, количество предложений вторичек сократилось с лета на более чем 500 квартир. Из-за такого спроса снижения цен не будет.

Не стоит ждать и падения на первичном рынке: строящихся объектов в четыре раза меньше, чем в 2014-м году.

По оценкам «Династии 24», чтобы «разогнать» рынок, нужно снизить стоимость квартир как минимум на 10−15%. «А если на 20%, то это будет уже более качественным стимулированием отрасли. Это видно по новым проектам, которые выходят на рынок по более низким ценам, и они хорошо раскупаются», — заключил Дворядкин.

Вкладываться в гречку

Положение усугубляется отменой льготной ипотеки. От этого предприниматели не в восторге. «Вторичка нас задавит. Добивают отрасль», — констатирует Юрий Гатилов.

Экспертный совет премии «Менеджер года-2022» по строительству и стройиндустрии. Ирина Пергаева.

«Льготная ипотека закончится — и что тогда? Ни для кого не секрет, что массово люди беднеют. Это не для строителей, а для всех слоев общества беда», — говорит Владислав Шония, руководитель строительной компании «ВиСКью».

«Падение спроса мы и сейчас все ощущаем. Дальше, видимо, будет усугубляться, — говорит гендиректор „Сибирьконтракт плюс“ Юрий Фриц. — Неопределенность в стране оставляет след на потребительских качествах людей. Когда они не знают, что будет завтра — вкладываются в гречку».

После отмены льгот продажи жилья просядут, а строительство новых ЖК замедлится — и это при сегодняшних невысоких темпах, прогнозирует Дмитрий Дворядкин. При этом он покритиковал систему поддержки: «По большому счету, такой метод для экономики — зло: и население беднеет, и цены взвинчиваются очень сильно. Было бы разумнее отдать деньги либо адресно тем, кто нуждается в помощи, либо напрямую застройщикам».

Марина Ракина, ссылаясь на источники в банке, предполагает, что льготная ипотека как раз станет адресной: либо для многодетных, либо для малоимущих и IT-семей и т. д.

Ставки по ипотеке пошли вниз. Михаил Хаустов

Не хоронить отрасль

Юрий Фриц посвятил свое выступление другой печальной тенденции — укрупнению бизнеса:

«Мы помним, в СССР было два-три треста, госзаказы. Может для нас это не худший вариант и нас к этому ведут, но только почему-то с завязанными глазами. В прессе слышал о национализации строительных компаний, которые не справились с рыночной ситуацией. Что это значит? Будет ли такой сценарий? Вполне допускаю. Подход государства к поддержке системообразующих, на его взгляд, отраслей (энергетика, нефтянка и т.д.), а никак не малого бизнеса, я считаю, путь сомнительный во многих отношениях».

А собственник компании «Акто» Александр Зайцев призвал не вешать нос: «Рынок — это рынок. Конкуренция. Спорт. Можно ходить, просить, чтобы нам условия создавали. Но не будет нужного результата. Поэтому надо на себя рассчитывать и на партнеров».