Разогнать рынок. Тенденции и боли строительной отрасли в Алтайском крае

Водить студентов за ручку
Строительную отрасль ждет интенсивный рост зарплат, уверен гендиректор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин. Таким образом работодатели будут привлекать новых дефицитных специалистов. Тем более, что в промышленности, благодаря государственным заказам, на это есть деньги.
«Если на два завода есть один сварщик, какую зарплату ему ни положи, все равно останется один специалист», — не согласен с позитивным настроем Отмашкина гендиректор «Сибирьконтракт плюс» Юрий Фриц.
По признанию бизнес-сообщества, частичная мобилизация проредила коллекцию ценных кадров. Продолжает оставлять след и отток населения. Как отметил Фриц, в нем виноваты не только маленькие зарплаты, но и инертность региона в социальной и культурной жизни.
Решение кадровой проблемы некоторые предприниматели видят в повышении престижа профессий. Собственник компании «Акто» Александр Зайцев рекомендует плотнее работать со студентами из сузов и вузов.
«Они не понимают, что могут найти в Барнауле нормальное место работы, — говорит он. — Многие и на предприятиях не бывали. Нужно за руку приводить, уговаривать, бороться за выпускников. Других не будет».
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Раскачивать маятник
Земля в Барнауле может появиться, если строители активнее включатся в разработку нового генплана. Об этом говорит главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.
«В общем-то, он исключил возможность предлагать эти участки, — объясняет Четошников. — В той версии была одна ошибочная, на мой взгляд, концепция: что Барнаул будет развиваться в границах застроенных территорий за счет реконструкций».
Застройщики честно заметили, что им все равно, в чьей собственности земля: федерации или города. Главное, чтобы она была на аукционах.
Известны предварительные направления развития города из проекта нового генплана: это приаэродромная территория и, в перспективе, правый берег Оби. Насчет первого Четошников сказал: «Не самая удобная в плане городского развития: увеличивается маятниковое движение населения».
Как отметил главный архитектор, говорить о результатах пока рано. И немного покритиковал процесс: «Дистанционный разговор как бы идет в одностороннем порядке, не получается живым. Некоторые вопросы не находят конкретного разрешения».
Вывозить кирпичи
Еще одна тенденция — более половины строительной продукции не задерживается в регионе.
Например, 55% продукции «Стройберга» уезжают в Новосибирскую область, Красноярский край и на Дальний Восток. Еще в 2020 году эта цифра составляла всего10%, рассказывает гендиректор компании Михаил Дыров.
«Если бы не логистика, и перевоз был дешевле, я бы все отправлял на Дальний Восток. Там строят. У нас — нет», — говорит он.
Владимир Отмашкин заявил, что объемов строительства «Союз» снижать не планирует. Но интенсивнее расти они будут не в Барнауле, а в Новосибирске.
Покупать, скрипя зубами
Вслед за строительными материалами в другие регионы уходят и инвесторы, вкладывающиеся в жилье. В основном — в ближайшие или в Санкт-Петербург, Москву и Краснодар, говорит Марина Ракина, президент Союза риэлторов Алтайского края.
Все из-за растущей стоимости квадратного метра в Барнауле.
«40−60 тыс. рублей в Екатеринбурге, 80 тыс. — в Новосибирске. У нас дороже! В Барнауле — 100 тыс.», — восклицает гендиректор «Строительной инициативы» Юрий Гатилов.
И даже с такими расценками квартиры покупают — выхода нет. «Сейчас люди, несмотря ни на что, находят средства инвестировать в „жилые“ квадратные метры. Для меня это тоже удивительно — как при таком среднем доходе населения цена настолько увеличилась? — говорит директор барнаульского филиала „Открытые Инвестиции“ Андрей Шалаев. — Люди хотят улучшать условия».
Михаил Дыров видит проблему в «запредельной» стоимости земли и подключении к сетям инфраструктуры. По мнению Юрия Гатилова, на ценообразование влияет и система проектного финансирования.
«У него всегда будут противники. Это великолепно, наш клиент пьет кофе и курит сигару, а квартира безопасно строится. Только уже под 100 тыс. рублей за кв. м. стоимость квартир почему-то возросла, — разводит руками Гатилов. — Это, оказывается, застройщики жадные виноваты! Но на самом деле процентная ставка для нас особенно высока. Уже до 30% поднималась, забыли что ли? Как будешь строить дальше, начинать объект, если нет инвесторов? Нужно построить на свои деньги. У кого такие огромные? Ну, у 10 фирм по всей России. Они и останутся, а нас вырежут».
Оставил след и рост цен на строительные материалы.
«Год начинался с сильного подорожания материалов, резких скачков. Февральские события показали, что мы очень импортозависимы. Ситуация лишь спустя какое-то время пришла в норму», — говорит генеральный директор компании «АЛЬКОН» Максим Беликов.
Не паниковать
Рынок жилья ждет ажиотажный спрос: Минфин объявил, что 31 декабря льготная ипотека прекратит существование. Примерно то же самое происходило в 2016 году, напомнил директор компании «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.
«Лучше не поддаваться панике, — советует он. — Это разгонит рынок на один месяц и компенсирует спад начала и середины года. Но начало 2023 года рискует просесть».
Президент Союза риэлторов Марина Ракина отметила исторический момент: впервые цена за недвижимость на первичном рынке превысила вторичный. По данным Дмитрия Дворядкина, количество предложений вторичек сократилось с лета на более чем 500 квартир. Из-за такого спроса снижения цен не будет.
Не стоит ждать и падения на первичном рынке: строящихся объектов в четыре раза меньше, чем в 2014-м году.
По оценкам «Династии 24», чтобы «разогнать» рынок, нужно снизить стоимость квартир как минимум на 10−15%. «А если на 20%, то это будет уже более качественным стимулированием отрасли. Это видно по новым проектам, которые выходят на рынок по более низким ценам, и они хорошо раскупаются», — заключил Дворядкин.
Вкладываться в гречку
Положение усугубляется отменой льготной ипотеки. От этого предприниматели не в восторге. «Вторичка нас задавит. Добивают отрасль», — констатирует Юрий Гатилов.
«Льготная ипотека закончится — и что тогда? Ни для кого не секрет, что массово люди беднеют. Это не для строителей, а для всех слоев общества беда», — говорит Владислав Шония, руководитель строительной компании «ВиСКью».
«Падение спроса мы и сейчас все ощущаем. Дальше, видимо, будет усугубляться, — говорит гендиректор „Сибирьконтракт плюс“ Юрий Фриц. — Неопределенность в стране оставляет след на потребительских качествах людей. Когда они не знают, что будет завтра — вкладываются в гречку».
После отмены льгот продажи жилья просядут, а строительство новых ЖК замедлится — и это при сегодняшних невысоких темпах, прогнозирует Дмитрий Дворядкин. При этом он покритиковал систему поддержки: «По большому счету, такой метод для экономики — зло: и население беднеет, и цены взвинчиваются очень сильно. Было бы разумнее отдать деньги либо адресно тем, кто нуждается в помощи, либо напрямую застройщикам».
Марина Ракина, ссылаясь на источники в банке, предполагает, что льготная ипотека как раз станет адресной: либо для многодетных, либо для малоимущих и IT-семей и т. д.
Не хоронить отрасль
Юрий Фриц посвятил свое выступление другой печальной тенденции — укрупнению бизнеса:
«Мы помним, в СССР было два-три треста, госзаказы. Может для нас это не худший вариант и нас к этому ведут, но только почему-то с завязанными глазами. В прессе слышал о национализации строительных компаний, которые не справились с рыночной ситуацией. Что это значит? Будет ли такой сценарий? Вполне допускаю. Подход государства к поддержке системообразующих, на его взгляд, отраслей (энергетика, нефтянка и т.д.), а никак не малого бизнеса, я считаю, путь сомнительный во многих отношениях».
А собственник компании «Акто» Александр Зайцев призвал не вешать нос: «Рынок — это рынок. Конкуренция. Спорт. Можно ходить, просить, чтобы нам условия создавали. Но не будет нужного результата. Поэтому надо на себя рассчитывать и на партнеров».
Более чем 10 млрд рублей — стоимость проданных строительных материалов. 120% составил индекс промышленного производства в сопоставимых ценах.
Объем ввода жилья
2,7 млн кв. м жилья введено за неполные три года. Это на 23% больше, чем за последний аналогичный период.
785 тыс. кв. м жилья введено за 11 месяцев. По итогам года прогнозируют 1 млн кв. м с учетом индивидуального строительства.
На 4 месте Алтайский край в СФО по объемам введенного жилья.
На 29 месте — в России.
Строительство жилья
50 разрешений на строительство многоэтажного жилья выдано в крае в этом году.
90 многоквартирных домов строятся. 57 из них с привлечением дольщиков: 47 по счетам эскроу, 10 — без эскроу, по старым правилам.
Ипотека
12,3 тыс. ипотечных кредитов на 26,4 млрд рублей выдано с 2020 года.
3 тыс. кредитов по семейной ипотеке на 8,3 млрд рублей.
2 тыс. кредитов по сельской ипотеке на 3,7 млрд рублей.
27 кредитов по IТ-ипотеке на 155 млн рублей.
КАИП
17,8 млрд рублей в этом году составляет бюджет краевой адресной инвестиционной программы. 8 млрд из них из федерального бюджета. 9,3 млрд — из краевого. 5 млн — из муниципального.
380 социальных объектов в работе. Из них 189 — строят и реконструируют, 191 — капитально ремонтируют.
Источник: минстрой Алтайского края.