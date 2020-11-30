Реальной инфляцией в России займется искусственный интеллект

Росстат хочет внедрить новый метод расчета инфляции, пишет РБК со ссылкой на презентацию замруководителя организации по цифровой трансформации Григория Остапенко.

Новый порядок расчета объединит данные от контрольно-кассовой техники и технологии искусственного интеллекта.

«Предварительные оценки нового индекса потребительских цен могут получить уже в 2021 году», — рассказали в Росстате.

Сейчас сотрудники ведомства в регионах вручную собирают данные о ценах для расчета инфляции: ежемесячно обследуют около 400 товаров и примерно 120 услуг, собирают 700 тыс. ценовых котировок.

При использовании нового метода количество ценовых котировок возрастет до нескольких миллионов, а охват товаров вырастет до 1 тыс.

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг. Анна Зайкова

Однако есть одна проблема: фискальные данные от Федеральной налоговой службы (ФНС) поступают в Росстат в обезличенном виде (в чеках, например, отсутствует информация о торговой точке и ее адресе).

«Поэтому понадобится внесение изменений в ст. 102 Налогового кодекса („Налоговая тайна“), чтобы ФНС могла передавать в Росстат первичные данные транзакций. Однако это не значит, что Росстат получит доступ к персонифицированным данным о покупателях: ведомству нужна только информация, где будет идентифицирована торговая точка», — отмечает издание со ссылкой на презентацию.

В Росстате полагают, что новая методика повысит доверие к официальной статистике.

Кстати, накануне экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что реальная продуктовая инфляция в России весьма отличается от обещанных 4%.

Ранее сообщали, что годовая инфляция в октябре в Алтайском крае упала ниже, чем в среднем по России.