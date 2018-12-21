Регоператор Барнаульской зоны опроверг фейки в соцсетях о мусорной реформе

В соцсетях распространяется фейк, связанный с новыми правилами размещения отходов в Барнаульской зоне, заявили в пресс-службе регоператора этой зоны компании «Эко-Комплекс». Якобы с регоператором не надо заключать договор, в качестве «главного по мусору» называют другую компанию и указывают завышенную стоимость вывоза мусора. В «Эко-Комплексе» опровергли все фейки.

Фейк первый: «договор не нужен»

В сообщениях в соцсетях говорится, что подписание договора на вывоз мусора якобы можно игнорировать. Это неверно: договор заключать надо. Законодательство обязывает абсолютно всех «производителей» ТКО (твердых коммунальных отходов) такой договор заключить. Отсутствие документа не освобождает от платы за услугу.

Кроме того, в пресс-службе «Эко-Комплекса» пояснили: если у «производителя» отходов ранее был заключен договор с этой же компанией на вывоз мусора, его надо перезаключить с «Эко-Комплексом» уже как с региональным оператором.

Весовое хозяйство барнаульского полигона ТКО. Анна Зайкова.

Авторы фейка просят сохранить якобы поступившие жителям извещения об оказании услуги — будто бы они могут служить единственным доказательством отказа от заключения договора. Но регоператор «Эко-Комплекс» никогда не отправлял извещения жителям Барнаульской зоны.

Информация о необходимости заключить договор на вывоз мусора размещена на сайте компании и в региональных СМИ.

Фейк второй: регоператор — компания «Икс»

В качестве регоператора в информации называется другая компания. Но: регоператором в Барнаульской зоне по итогам открытого конкурса признан «ЭКО-Комплекс». В Барнауле регоператор «ЭКО-Комплекс» приступил к работе 15 декабря.

Вблизи полигона ТКО в Барнауле. Анна Зайкова.

Фейк третий: «300 рублей с человека»

В сообщении указывается завышенная стоимость услуги за вывоз мусора — 160−320 рублей в месяц на человека.

В «Эко-Комплексе» напоминают: сегодня жители Барнаула платят 66,82 рубля с человека в месяц (для твердых коммунальных отходов IV класса опасности) и 63,32 рубля — для V класса опасности. В 2019 году тариф существенным образом не изменится.

Фейк четвертый: регоператор использует персональные данные

Авторы фейка обвиняют регоператора в использовании персональных данных и советуют обращаться в суд. В «ЭКО-Комплексе» и это опровергают.

Илья Гладышев,

коммерческий директор «ЭКО-Комплекса»:

Число прописанных в доме человек не является персональными данными. Управляющие компании и ТСЖ в рамках своей системы делают начисления, а региональному оператору предоставляется информация о количестве проживающих. Кроме того, сведения о домовладельцах есть в открытом доступе в регцентре. Мы оптом приобрели эту услугу и получаем данные о собственниках домовладений.

Напомним, регоператор ТКО — компания, которая отвечает за организацию новой схемы обращения с отходами в своей зоне — от попадания мусора в контейнер до его захоронения на полигоне. Именно этой компании не позднее 1 января 2019 года все жители конкретной зоны (а их в крае семь) будут платить деньги за вывоз мусора.