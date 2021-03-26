Алтайская промышленность получила миллиарды инвестиций в ковидный год

2020 год стал одним из самых успешных по объему вложений в промышленность за последние десять лет, заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Общий объем инвестиций в крае превысил 13 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевого минпромэнерго.

Например, в 2020 году «Алтай-Кокс» завершил инвестпроект стоимостью 4,8 млрд рублей по внедрению новой технологии трамбования угольной шихты на коксовой батарее, а «Сибирь-Полиметаллы» реализует проект стоимостью более 17 млрд рублей (пока профинансировано 9,9 млрд рублей), Рубцовский завод запасных частей реализует инвестиции суммой в 200 млн рублей и так далее.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

Химочка отметил, что инвестпроекты в 2020 году реализовало множество предприятий, а объемы финансовой поддержки выросли втрое — до 1,4 млрд рублей с учетом льготных займов Фонда развития промышленности.

Из федерального бюджета край получил около 400 млн рублей субсидий, что также выше уровня 2019 года.

Ранее директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин заявил, что Барнаул по-прежнему остается инвестиционно непривлекательным городом.