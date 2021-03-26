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Экономика

Алтайская промышленность получила миллиарды инвестиций в ковидный год

2020 год стал одним из самых успешных по объему вложений в промышленность за последние десять лет, заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

На "Алтай-Коксе" 14 сентября 2020 года.
На "Алтай-Коксе" 14 сентября 2020 года.
Altapress.ru

Общий объем инвестиций в крае превысил 13 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевого минпромэнерго.

Например, в 2020 году «Алтай-Кокс» завершил инвестпроект стоимостью 4,8 млрд рублей по внедрению новой технологии трамбования угольной шихты на коксовой батарее, а «Сибирь-Полиметаллы» реализует проект стоимостью более 17 млрд рублей (пока профинансировано 9,9 млрд рублей), Рубцовский завод запасных частей реализует инвестиции суммой в 200 млн рублей и так далее.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Анна Зайкова.

Химочка отметил, что инвестпроекты в 2020 году реализовало множество предприятий, а объемы финансовой поддержки выросли втрое — до 1,4 млрд рублей с учетом льготных займов Фонда развития промышленности.

Из федерального бюджета край получил около 400 млн рублей субсидий, что также выше уровня 2019 года.

Ранее директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин заявил, что Барнаул по-прежнему остается инвестиционно непривлекательным городом.

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