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«Газпром» рухнул с первого места мирового рейтинга на 17-е

«Газпром» в 2018 году резко ухудшил позиции в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. С первой строчки он «рухнул» сразу на 17-ю, пишет РБК.

Газпром.
Газпром.
kemoblast.ru

В топ рейтинга вышел ЛУКОЙЛ, который поднялся с шестого места на второе. В списке компания уступает лишь американской ExxonMobil. (а в 2017 году «Газпром» сменил ExxonMobil на первой строчке рейтинга после 12 лет лидерства американской компании.).

Из российских компаний в топ-50 списка также попала «Транснефть» — с 2017 года она опустилась с 14-й на 30-ю строчку. А вот «Сургутнефтегаз» с 2017 года, наоборот, улучшил свои позиции, перескочив сразу с 165-го на 35-е место, пишет «Росбалт». Сразу вслед за ним идет «Роснефть», которая в 2017 году была на 22-м месте.

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