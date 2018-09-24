«Газпром» рухнул с первого места мирового рейтинга на 17-е

В топ рейтинга вышел ЛУКОЙЛ, который поднялся с шестого места на второе. В списке компания уступает лишь американской ExxonMobil. (а в 2017 году «Газпром» сменил ExxonMobil на первой строчке рейтинга после 12 лет лидерства американской компании.).
Из российских компаний в топ-50 списка также попала «Транснефть» — с 2017 года она опустилась с 14-й на 30-ю строчку. А вот «Сургутнефтегаз» с 2017 года, наоборот, улучшил свои позиции, перескочив сразу с 165-го на 35-е место, пишет «Росбалт». Сразу вслед за ним идет «Роснефть», которая в 2017 году была на 22-м месте.