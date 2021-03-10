Резидент алтайской особой зоны выпустил первую партию продукции

Предприятие «Алтай игрушка», ставшее резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Заринск» в октябре 2020 года, начало выпуск террасной доски. Информацию сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

После включения предприятия в реестр резидентов ТОСЭР власти заявили, что предприятие намерено организовать производство изделий из древесно-полимерного композита. объемлюще привлеченных инвестиций — 21,6 млн рублей, колиество соданных рабочих мест 18.

«Проектная мощность нового объекта составляет порядка 7 тыс. кв. метров террасной доски в месяц. Выйти на этот объем планируется к 2025 году с возможностью увеличения мощности до 15 тысяч квадратных метров», — уточняют в минэкономразвития Алтайского края.

На реализацию проекта компания получила заем из Фонда развития Алтайского края по программе «Приоритет» на сумму 16,7 млн рублей.

В декабре 2020 года производственную линию доставили на площадку предприятия. За два месяца оборудование подготовили к работе и начали производство.

По данным портала «За честный бизнес», учредителем и директором компании «Алтай игрушка» является Артем Ковальский, у него новосибирский ИНН и еще три фирмы, зарегистрированные в Бердске.

Производство топливных гранул ( пеллет) в Заринске. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Ранее altapress.ru рассказывал, что статус резидента ТОСЭР «Заринск» намеревался получить крупный частный железнодорожный перевозчик «Первая грузовая компания», имеющая около 110 тыс. единиц подвижного состава.

А 23 сентября в Заринске запустили производство пеллет — топливных гранул из дерева.