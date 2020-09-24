Ставка на экологичность. Как выглядит заринскное производство биотоплива из березы

Производство березовых пеллет запустили 23 сентября в Заринске. Цех, где создают этот вид топлива, заработал на базе Сибирского фанерного комбината (СФК). Как выглядит производство пеллет — в материале altapress.ru.

Мировой объем потребления топлива увеличивается от года к году, но в последнее десятилетие наблюдается тенденция перехода от традиционных видов топлива к возобновляемым источникам энергии — биотопливу, в частности пеллеты.

Востребованность данной продукции во всем мире, а также курс на экологичность стали ключевой причиной создания подобных предприятий. Так, за последние 10 лет в России количество предприятий производящих пеллеты увеличилось в три раза.

Алтайский край не стал исключением — 23 сентября Сибирский фанерный комбинат (СФК), работающий на территории опережающего социально-экономического развития в Заринске, запустил собственную линию производства березовых пеллет.

Производство топливных гранул ( пеллет) в Заринске. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Экологически чисто

По словам учредителя СФК Евгения Кравченко, комбинат, который был открыт в 2015 году, сразу столкнулся с проблемой утилизации отходов.

Она ежегодно усугублялась за счет роста производства фанеры. В 2019 году принято решение запуска пеллетного производства, сырьем для которого будут служить древесные отходы, получаемые на предприятии.

В 2019 году при поддержке «Фонда развития Моногородов» начались закупки оборудования из Германии, Китая и России. Техника поступила в декабре, и в январе 2020 года начался ее монтаж и отладка. С сегодняшнего дня предприятие готово к выпуску березовых пеллет, хотя товар пока не прошел лабораторную проверку.

Производство топливных гранул ( пеллет) в Заринске. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Сравнение с другим топливом

Сегодня на отечественном рынке сложилось ситуация, когда пеллеты становятся крайне востребованным топливом. Многие бизнес-центры, как отмечает Кравченко, переходят на данное биотопливо. Во многом это связано с подорожанием газа, и несмотря на то что «топить» пеллетами сейчас примерно на 70% дороже, чем газом (без учета стоимости коммуникаций), в перспективе последний подорожает, а топливные гранулы, напротив, резко упадут в цене.

Евгений Кравченко,

учредитель «СФК»:

Там нет никаких химических связующих. Они естественные, поэтому рынок растет. Газ дорожает, коммуникация по газу дорожает, а пеллеты наоборот — поскольку мощности наращиваются, цена падает вниз.

Очевидным плюсом пеллет можно назвать мобильность данного биоматериала. Все просто, газ пока проведен далеко не везде. Бум строительства коттеджей, который сейчас наблюдается, еще сильнее подогреет спрос на пеллеты.

СФК будет производить исключительно березовые пеллеты. Их преимущество перед хвойными заключается в большей энергоемкости — более высокая плотность продукта обеспечивает повышенную теплоотдачу.

Александр Лукьянов,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Если 10−15 лет назад в основном востребована была хвойная порода деревьев, а осина и береза считались сорными, то сейчас пришли новые технологии. Сегодня мы находимся на предприятии, где 80−90% переработки — это береза. Сегодня из нее изготавливается как фанера, так и пеллеты.

Причем, как замечает Евгений Кравченко, березовые пеллеты по теплоотдаче не будут уступать углю. Более того, в отличии от последнего, топливные гранулы имеют крайне низкую зольность — не более 1%.

Мощность производства составляет 1,5 тонны пеллет в час, поэтому предприятие планирует перейти на четырехсменный график работы — это позволит увеличить количество рабочих мест на 30 человек (сейчас на СФК трудится 220 сотрудников).

В год планируется производить 600 тысяч тонн пеллет.

Производство топливных гранул ( пеллет) в Заринске. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Новая формация

Рынок пеллет в последнее время существенно меняется, отмечает Кравченко. Прежде с пеллетами работали предприятия, у которых не было собственных отходов — они их «забирали» бесплатно и делали из них топливные гранулы.

Но сегодня подобные производства останавливаются, и запускаются именно те, у которых свои отходы и своя переработка.

В крае уже есть производство пеллет, и даже не одно

СФК стал четвертым по счету предприятием в Алтайском крае, которое занимается производством топливных гранул. Пеллеты также изготавливает Рубцовский деревоперерабатывающий комбинат, компания «Алтай-Форест» (с. Ларичиха) и Новичихинский лесхоз.

Производство топливных гранул ( пеллет) в Заринске. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

По словам Александра Лукьянова, данное направление развивается уже на протяжении 15 лет.

Александр Лукьянов,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Для нас еще важно — это рынок сбыта. Чем больше будет строиться коттеджей хороших, чем больше будет больше офисных помещений, производств, тем больше будут пеллеты востребованы.

Кто будет покупать

В настоящий момент «СФК» заключил контракты на внутреннем рынке, но этим ограничиваться не собирается. Сейчас ведется сертификация об осуществлении поставок в страны Евросоюза.

Евгений Кравченко подчеркивает, что основной рынок топливных гранул на сегодняшний день — это страны ЕС. К примеру, больше всего пеллет потребляет Дания.

Производство топливных гранул ( пеллет) в Заринске. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Евгений Кравченко,

учредитель «СФК»:

Если 2018 году Швеция потребляла 200 тысяч тонн, то в 2019 уже больше 1 млн тонн. А Дания потребляла 1, 3 млн тонн, а в 2019 году — 1.8. Потребление растет. Плюс Япония сообщила, что они хотят полностью перейти на пеллет, то есть ТЭЦ на них перевести. И Корея перевела практически все свои ТЭЦ на пеллет.

При этом Кравченко замечает, что основная статья расходов — это логистика, она будет составлять 70−80% издержек. «Очень дорогая перевозка, но очень дешевый товар» — заключает он.

Как изготавливаются пеллеты

Теплогенератор, который работает на древесных отходах, нагревает воздух до 600 градусов, затем происходит искрогашение, и в сушильный барабан подается предварительно измельченная щепа.

Сырье сушится. Дальше щепа перемалывается в древесную муку, которая отстаивается для выравнивания влажности. Следом мука идет под пресс, который и «выдавливает» нужные гранулы, придает форму. Затем гранула охлаждается и поступает на поток.

Производство топливных гранул ( пеллет) в Заринске. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.