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Рисковый сценарий: ЦБ допустил падение цен на нефть до 35 долларов

Центробанк РФ разработал сценарий, исходя из предположения, что санкции в ближайшие три года будут усиливаться, а цена на нефть резко упадет, пишет РБК.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Barta IV, CC BY 2.0, part from original.

«Дополнительно мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», — заявила в Совфеде первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

Базовый сценарий Центробанка предполагает снижение стоимости барреля Urals до среднего уровня $55 в 2020—2021 годах.

Но по рисковому сценарию, стоимость барреля Urals уже в 2019 году может упасть более чем в два раза.

По оценке ЦБ, такое падение приведет к ускорению инфляции в России и прекращению роста ВВП страны, пишет polit.ru.

1 октября стоимость барреля российской нефти марки Urals подорожала до 84 долларов впервые за четыре года и с тех пор колеблется выше отметки 80 долларов.

О грядущем кризисе в России

В первом квартале 2019 года российская экономика окажется на низшей точке роста, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин в рамках Дальневосточного экономического форума.

Орешкин отметил также, что в ближайшие полгода-год изменчивость цен на валютном рынке будет повышенной. Это связано с внешними факторами: санкциями и колебаниями рынков развивающихся экономик.

Выход из кризиса, по мнению Орешкина, будет возможен в ближайшие 12 месяцев после его начала.

Американский миллиардер Рей Далио заявил, что в ближайшие два года можно ждать новый финансовый кризис.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что в будущем большинство производителей нефти исчезнет с мирового рынка. Это касается и России.

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