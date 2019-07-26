Рогозин обвинил затяжные дожди в задержке строительства космодрома «Восточный»

Затяжные дожди на Дальнем Востоке мешают достроить вторую очередь космодрома Восточный — стартовый комплекс ракеты «Ангара», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что вода заливает котлован, а дожди идут вот уже месяц, сообщает « Интерфакс ».

По статистике на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году, отметил глава «Роскосмоса». И предположил, что климат поменялся.

Тем не менее, по словам главы «Роскосмоса», строительство должно быть закончено в срок, пишет bfm.ru. В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску «Ангары» в 2023 году.

Ранее Путин заявил о главных проблемах в ракетно-космической отрасли. О том, что в отрасли есть проблемы, президент признал на заседании Совета безопасности России.

«Нужно внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни», — сказал он.

Также Владимир Путин заявил о срывах сроков пуска ракет, которые «зачастую не имеют обоснований».