Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Рогозин обвинил затяжные дожди в задержке строительства космодрома «Восточный»

Затяжные дожди на Дальнем Востоке мешают достроить вторую очередь космодрома Восточный — стартовый комплекс ракеты «Ангара», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что вода заливает котлован, а дожди идут вот уже месяц, сообщает «Интерфакс».

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

По статистике на Восточном должно быть 310 солнечных дней в году, отметил глава «Роскосмоса». И предположил, что климат поменялся.

Тем не менее, по словам главы «Роскосмоса», строительство должно быть закончено в срок, пишет bfm.ru. В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску «Ангары» в 2023 году.

Ранее Путин заявил о главных проблемах в ракетно-космической отрасли. О том, что в отрасли есть проблемы, президент признал на заседании Совета безопасности России.

«Нужно внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни», — сказал он.

Также Владимир Путин заявил о срывах сроков пуска ракет, которые «зачастую не имеют обоснований».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость