Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Экономика
331

Ролик с полуголыми хлеборобами-качками запустила агрофирма, имеющая завод на Алтае

Компания «Макфа» выпустила рекламный ролик, в котором показаны молодые мужчины с голыми торсами и накачанными бицепсами, пишет «Рекпортал». Пятерка красавцев-косарей и качок-тракторист показывают, как убирают зерно для продукции челябинской фирмы «Макфа».

Брутальные красавцы-хлеборобы рекламируют макароны "Макфы".
Брутальные красавцы-хлеборобы рекламируют макароны "Макфы".
опубликовано на rekportal.ru

Как указывают авторы «Рекламного портала», провокационный ролик выгодно отличается от традиционных для этой сферы слащавых видео со счастливыми семьями и добрыми бабушками. Выбор эротичных бруталов очевиден для целевой аудитории макарон, ведь основные покупатели этой продукции — девушки и женщины.

У ролика есть соответствующий слоган «Макфа — мой твёрдый выбор. Поддайся соблазну». Он, по мысли рекламщиков, привязан к макаронным изделиям из пшеницы твердых сортов. И в этом видео идет такая цепочка смыслов: твердые сорта, твёрдый выбор, твердые мужские тела.

Как рассказали в «Макфе», этот ролик будет рекламировать продукцию фирмы в Казахстане.

Кстати, у «Макфы» есть производство в Алтайском крае. Крупяной завод компании работает в Троицком районе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка