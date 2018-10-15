Ролик с полуголыми хлеборобами-качками запустила агрофирма, имеющая завод на Алтае

Компания «Макфа» выпустила рекламный ролик, в котором показаны молодые мужчины с голыми торсами и накачанными бицепсами, пишет «Рекпортал». Пятерка красавцев-косарей и качок-тракторист показывают, как убирают зерно для продукции челябинской фирмы «Макфа».

Как указывают авторы «Рекламного портала», провокационный ролик выгодно отличается от традиционных для этой сферы слащавых видео со счастливыми семьями и добрыми бабушками. Выбор эротичных бруталов очевиден для целевой аудитории макарон, ведь основные покупатели этой продукции — девушки и женщины.

У ролика есть соответствующий слоган «Макфа — мой твёрдый выбор. Поддайся соблазну». Он, по мысли рекламщиков, привязан к макаронным изделиям из пшеницы твердых сортов. И в этом видео идет такая цепочка смыслов: твердые сорта, твёрдый выбор, твердые мужские тела.

Как рассказали в «Макфе», этот ролик будет рекламировать продукцию фирмы в Казахстане.

Кстати, у «Макфы» есть производство в Алтайском крае. Крупяной завод компании работает в Троицком районе.