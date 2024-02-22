«Росгосстрах» в Алтайском крае застраховал взятую в лизинг технику на 84 млн рублей

Автотранспорт застрахован по программе страхования транспортных средств, находящихся в лизинге, по полному пакету рисков. Она включает риски угона и ущерба в результате аварии, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и пр. Сумма ответственности «Росгосстраха» по этому договору составляет 84 млн рублей.

Лизинг — это эффективный инструмент, позволяющий предпринимателям, ведущим бизнес в сфере автомобильных грузоперевозок, произвести модернизацию автопарка, затратив минимум собственных ресурсов. Благодаря лизинговой компании, с которой у нас налажены партнерские отношения, наш клиент получает на выгодных для него условиях новые транспортные средства, — рассказала директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Алтайском крае Екатерина Саблина. — В свою очередь, страхование этих автомобилей позволяет клиенту выполнить все обязательства по договору с лизингодателем. Индивидуальный подход к каждому договору и гибкость нашей тарифной политики позволяет сделать затраты на страхование находящейся в лизинге техники необременительными для бизнеса. К тому же наши сотрудники обеспечивают корпоративным клиентам персональное сопровождение как на этапе заключения договора страхования, так и при наступлении страхового события. Рассчитываем, что страхователь оценит эти преимущества сотрудничества с «Росгосстрахом» и будет продлевать полис в течение всего срока действия договора лизинга.