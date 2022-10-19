Роскомнадзор назвал компании, через которые будет проходить вся реклама в интернете

Специальная комиссия при Роскомнадзоре обозначила список компаний, которые вошли в перечень операторов рекламной деятельности (ОРД). Неожиданности не произошло, и в этот список попали все те организации, которые заявлялись изначально.

По новому закону, с 1 сентября 2022 года вся реклама, размещенная в интернете, подлежит специальному учету. Все участники рекламного рынка обязаны передавать информацию о ней в Единый реестр интернет-рекламы, где она будет храниться пять лет. Однако, сделать это самостоятельно простые участники рынка не смогут — для этого им придется воспользоваться услугами операторов рекламных данных.

В утвержденный перечень операторов рекламных данных вошли семь компаний:

«Лаборатория разработки» ( Сбер),

Сбер), «Яндекс Оператор Рекламных Данных» ( Яндекс),

Яндекс), «ВК Рекламные Технологии» ( VK),

VK), «ОЗОН ОРД» ( Озон),

Озон), «МедиаСкаут» ( МТС),

МТС), «Первый ОРД» ( Вымпелком),

Вымпелком), «ОРД-А» ( Амбердата , является разработчиком всей системы).

Ноутбук , грузовик , ввоз техники. СС0

Для того, чтоб компания получила новый статус, необходимо было попадать под ряд критериев. Так, размер уставного капитала организации должен быть не менее 200 млн рублей. Помимо этого компания обязана владеть специальным программным обеспечением для учета рекламы. Также компания-претендент должна подтвердить готовность участников рынка интернет-рекламы заключить с ней договор. При этом совокупный годовой объем услуг участников рынка должен быть не меньше 2,5 млрд рублей.

При этом ОРД может быть любое российское юридическое лицо, которое контролируется российскими гражданами и организациями.

Ранее эксперты утверждали, что внедрение нового закона и определение ОРД неизбежно повысит уровень затрат для всех тех, кто участвует в запуске рекламы, и, соответственно, скажется на ценах конечных продуктов. В среднем, представители рынка прогнозировали увеличение затрат на создание интернет-рекламы в размере 20%.

Работа. Офис. Сотрудники. СС0

Среди плюсов новой системы эксперты отмечают, что теперь отстоять авторские права станет гораздо проще. Введение единого реестра упростит подтверждение авторства и предотвращение неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности.

Ранее в августе в Барнауле состоялась конференция «Маркировка интернет-рекламы. Что нужно успеть сделать до 1 сентября». На ней специалисты обсудили, что это будет значить для алтайских предприятий и конечных потребителей.