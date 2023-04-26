Россельхозбанк на четверть нарастил поддержку АПК Алтая.

Из общего объёма выданных средств предприятия крупного бизнеса получили свыше 1 млрд рублей, среднего, малого и микробизнеса — более 2 млрд. Значительная часть кредитных средств предоставлена на льготных условиях государственных программ. Основные меры господдержки субъектов МСП реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На сезонные полевые работы в Алтайском крае и Республике Алтай за рассматриваемый период Россельхозбанк выдал 2,1 млрд рублей, что на 11% выше результата 1 квартала 2022 года. Льготное кредитование сезонных полевых работ выросло на 13% до 2 млрд рублей.

Сегодня каждый третий фермер Алтая является нашим клиентом, каждый пятый фермер пользуется кредитной поддержкой нашего банка и каждый второй кредитный рубль, направленный в 2022 году на проведение сезонно-полевых работ, был предоставлен РСХБ. Отмечу, что банк уделяет особое внимание малым формам хозяйствования в АПК, финансирование которых возросло. В этом году мы расширили географию по кредитованию для субъектов малого и среднего предпринимательства по упрощенному порядку, а именно, мы теперь можем кредитовать не только индивидуальных предпринимателей, или ИП, глав крестьянско-фермерских формирований, но и ООО с выручкой до 120 млн рублей, — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.