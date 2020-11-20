Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Соглашение о пенсионном обеспечении подписали 20 декабря 2019 года представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В силу документ вступил 20 ноября.
Основная цель — формирование пенсионных прав трудящихся из стран ЕАЭС на тех же условиях, что и для россиян в России.
Соглашение распространяется на трудящихся из государств ЕАЭС и членов их семей.
«Под действие соглашения в РФ подпадают: страховая пенсия по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца; фиксированная выплата к страховой пенсии, повышение и (или) увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии и доплата к страховой пенсии, если иное не предусмотрено соглашением; накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений», — разъясняет издание.
Назначать и выплачивать пенсии будет государство, на территории которого наработан пенсионный стаж, поскольку работодатель перечисляет в бюджет страховые взносы за работника.
Ранее сообщали, что две пенсии будут получать проживающие в Венгрии россияне, как и венгры в России.
Накануне эксперты пришли к выводу, что пенсии снизятся в России через 10 лет, несмотря на повышение пенсионного возраста.