Россия посчитала доходы от чемпионата мира по футболу-2018

Прирост ВВП за последние пять лет благодаря проведению чемпионата мира по футболу в России составил 952 млрд рублей. Об этом говорится в отчете оргкомитета соревнований, пишет РБК. Затраты на подготовку и проведение составили 688 млрд рублей.