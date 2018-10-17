Россия посчитала доходы от чемпионата мира по футболу-2018

В отчете отмечается, что трудовые доходы населения за счет роста ВВП выросли на 469 млрд рублей. При этом благодаря подготовке и проведению ЧМ в стране появлялось и поддерживалось до 315 тысяч рабочих мест в год. Налоговые доходы бюджета увеличились на 164 млрд рублей.
За счет развития туризма Россия получила 3 млрд долларов, что превосходит показатели, которых удалось добиться предыдущим организаторам чемпионатов мира по футболу — Бразилии, ЮАР и Японии.
Потенциальный рост ВВП за счет использования созданной к ЧМ инфраструктуры, по оценкам экспертов, составит 150−210 млрд рублей.