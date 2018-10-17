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Россия посчитала доходы от чемпионата мира по футболу-2018

Прирост ВВП за последние пять лет благодаря проведению чемпионата мира по футболу в России составил 952 млрд рублей. Об этом говорится в отчете оргкомитета соревнований, пишет РБК. Затраты на подготовку и проведение составили 688 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
СС0

В отчете отмечается, что трудовые доходы населения за счет роста ВВП выросли на 469 млрд рублей. При этом благодаря подготовке и проведению ЧМ в стране появлялось и поддерживалось до 315 тысяч рабочих мест в год. Налоговые доходы бюджета увеличились на 164 млрд рублей.

За счет развития туризма Россия получила 3 млрд долларов, что превосходит показатели, которых удалось добиться предыдущим организаторам чемпионатов мира по футболу — Бразилии, ЮАР и Японии.

Потенциальный рост ВВП за счет использования созданной к ЧМ инфраструктуры, по оценкам экспертов, составит 150−210 млрд рублей.

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