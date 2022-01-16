Россия покончила с гегемонией США на мировом рынке оружия

Российский военно-промышленный комплекс опередил США по продажам военной авиации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Rai Al Youm .

Издание отмечает, что главной причиной, по которой США остались позади России, стала неспособность американских истребителей пятого поколения удержать лидерство из-за технического несовершенства.

Также указали на прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, а может даже и все.

«Последние военные исследования утверждают, что Соединенным Штатам потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса „F“, не говоря уже о сотнях миллиардах долларов, в то время как России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов», — говорится в статье.

Особое внимание издание уделило развитию российского арсенала сверхзвуковых ракет, за которыми будущее ВПК.

По мнению британской газеты, передовые сверхзвуковые ракеты России, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, покончили с американской гегемонией в военной сфере.

Ранее Ростех опубликовал видео первого полета стратегического ракетоносца Ту-160М, который заново построили.