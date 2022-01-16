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Экономика

Россия покончила с гегемонией США на мировом рынке оружия

Российский военно-промышленный комплекс опередил США по продажам военной авиации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Rai Al Youm.

Checkmate, российский истребитель пятого поколения.
Checkmate, российский истребитель пятого поколения.
newinform.com.

Издание отмечает, что главной причиной, по которой США остались позади России, стала неспособность американских истребителей пятого поколения удержать лидерство из-за технического несовершенства.

Также указали на прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, а может даже и все.

«Последние военные исследования утверждают, что Соединенным Штатам потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса „F“, не говоря уже о сотнях миллиардах долларов, в то время как России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов», — говорится в статье.

Особое внимание издание уделило развитию российского арсенала сверхзвуковых ракет, за которыми будущее ВПК.

По мнению британской газеты, передовые сверхзвуковые ракеты России, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, покончили с американской гегемонией в военной сфере.

Ранее Ростех опубликовал видео первого полета стратегического ракетоносца Ту-160М, который заново построили.

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