24 января -15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Россиян с меньшими сбережениями затронет налог на вклады свыше одного млн

Налог на доходы с депозитов российских граждан на вклады свыше одного млн руб. по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

Под налог могут попасть любые вклады, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. рублей, пишет РБК.

Это произошло из-за удвоения за год ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ) и роста банковских ставок.

По действующему законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн руб.

Получается, что налогом могут облагаться депозиты с суммой от 700 тыс. руб., указала замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Так, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. руб., имевший единственный вклад с начала 2021 года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший денежные средства под более высокий процент (8%), так как появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, с 2022 года будут обязаны платить налог с процентного дохода.

Так, в 2022 году граждане заплатят налог на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный им за 2021 год, за исключением необлагаемой суммы. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тыс. рублей.

Между тем на Алтае в кризисный 2021 год бизнес заплатил в 1,5 раза больше налогов, чем в годы хорошие.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость