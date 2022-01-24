Россиян с меньшими сбережениями затронет налог на вклады свыше одного млн

Налог на доходы с депозитов российских граждан на вклады свыше одного млн руб. по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой.

Под налог могут попасть любые вклады, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. рублей, пишет РБК.

Это произошло из-за удвоения за год ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ) и роста банковских ставок.

По действующему законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн руб.

Получается, что налогом могут облагаться депозиты с суммой от 700 тыс. руб., указала замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Так, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. руб., имевший единственный вклад с начала 2021 года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший денежные средства под более высокий процент (8%), так как появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, с 2022 года будут обязаны платить налог с процентного дохода.

Так, в 2022 году граждане заплатят налог на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный им за 2021 год, за исключением необлагаемой суммы. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тыс. рублей.

Между тем на Алтае в кризисный 2021 год бизнес заплатил в 1,5 раза больше налогов, чем в годы хорошие.