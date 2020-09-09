Россиянам предложили раздать компенсации за недоплаченные пенсии

Напомним, ранее аудиторы Счетной палаты РФ выяснили, что россияне недополучают пенсии из-за ошибок сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР).
В связи с этим депутаты «Справедливой России» во главе с лидером Сергеем Мироновым подготовили инициативу о выплате пеней за недоначисленные пенсии.
«Нужно выплачивать за ошибки ПФР, которые возникли или тянутся с начала 2015 года», — считают парламентарии.
Авторы документа подчеркнули, что сейчас россиянам, недополучившим пенсионные выплаты, деньги никак не возмещаются.
Депутаты предлагают в каждом отельном случае высчитать недополученную сумму и назначить процент с нее, чтобы выплачивать ежемесячно вместе с пенсией.
При этом размер процентов, как отмечают в пояснительной записке, необходимо привязать к ключевой ставке Центробанка.
«Таким образом указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путем реализации вышеуказанного механизма», — указывают авторы инициативы.
Отчет аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017—2019 годах опубликован на сайте Счетной палаты. К примеру, выяснили факт объединения счетов почти 90 тыс. пенсионеров, при этом речь может идти о сумме в 2,2 млрд рублей.
Ранее россиянам рассказали, кем надо работать, чтобы получать «сверхпенсию».