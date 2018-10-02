Россиянам рассказали, как можно сэкономить на коммунальных услугах

Россияне смогут сэкономить на коммунальных платежах, начиная с 2019 года. Замминистра строительства Андрей Чибис рассказал, что этого можно будет добиться при переходе дома на раздельный сбор мусора.

Экономия при переходе на подобную схему достигнет почти половины от изначального тарифа, уверен замминистра.

Подобные нововведения могут появиться уже в будущем году. «Мы прописали для этого законодательную базу», — приводят «Известия» слова Чибиса.

Он отметил, что подобного «поощрения» добьются лишь те жильцы, чей дом единогласно решит перейти на дифференцированный сбор отходов, пишет ura.ru.

Сейчас разделение мусора на бытовые, пластические и другие виды отходов происходит лишь на перерабатывающих предприятиях. Эксперты издания считают, что результаты перехода на новый порядок обращения с мусором могут сказаться в течение пяти лет.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговые послабления для застройщиков жилищных комплексов, на территории которых будут установлены раздельные контейнеры для сбора мусора. Парламентарий считает, что инициатива позволит уменьшить загрязнение окружающей среды и принесет пользу экономике региона и страны в целом, пишет ИА FlashSiberia.