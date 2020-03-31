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Экономика

Россиянам рассказали, когда они начнут отдавать государству доходы с банковских вкладов

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров разъяснил, когда банковские вклады начнут облагать налогом по ставке 13%, пишет «Парламентская газета».

Деньги.
Деньги.
СС0

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта предложил собирать дополнительный налог с физлиц, которые имеют доходы по вкладам и облигациям на сумму свыше 1 млн рублей.

После этого в Ассоциации банков России сообщили, что россияне массово начали закрывать вклады — требуют выдать наличные деньги со счетов.

31 марта Макаров перед пленарным заседанием подчеркнул, что пока «никакие вклады налогом не облагаются».

Он заверил, что налог по ставке 13% предлагается вводить только на доходы по тем вкладам, которые в сумме превышают 1 млн рублей.

«Предусмотрен механизм, который позволяет получить существенный налоговый вычет. Доход в виде 62 тысяч рублей не облагается налогом, а облагаться будут только те доходы, которые превышают эту сумму. И эту меру предлагается ввести только по налоговой базе, которая возникнет в 2021 году, а выплату начнутся только в 2022 году», — разъяснил Макаров.

Также депутат отметил, что лишены смысла все разговоры о том, что необходимо вклады дробить по банкам или переводить в другую валюту.

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