Россияне бросились скупать евро и доллары

Россияне стали закупать доллары и евро. По мнению экспертов, тенденция возникла на фоне укрепления национальной валюты перед праздниками, сообщает ТАСС. Причем, в число самых активных покупателей попали жители Сибири.

«Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля. Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. На статистике ноябрьского и декабрьского спроса сказывается и предстоящий сезон каникул — клиенты стараются купить наличные в валюте, популярной в выбранной для путешествия стране», — приводит агентство данные исследования банка «Русский стандарт».

В ноябре доллары покупали на 2% чаще, чем в октябре, а объем продаж вырос на 3,2%. Покупки евро выросли на 0,8%.

Самые активные покупатели иностранной валюты отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Орле, Уфе, Саратове, Волгограде, Брянске, пишет News.ru.

В Санкт-Петербурге более популярна покупка евро, что объяснимо близостью города с Европой, а в Москве предпочитают доллар.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что россиянам лучше хранить свои деньги в рублях, так как стабильность российской валюты в будущем не вызывает сомнений.

А большинство аналитиков предсказывают ослабление рубля к концу 2019 года. Факторов в пользу укрепления валюты нет, хотя и шоковых событий не предвидится.