Россияне массово продают дачи

Число предложений о продаже дач в первом квартале 2019 года увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Спрос на покупку садовых участков увеличился всего на 0,7%. Такая динамика связана с дачной реформой, по которой собственники должны платить налог на недвижимость, считают аналитики «Авито Недвижимости».

«Избавляться от домов собственников стимулирует дачная реформа. <…> Многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать недвижимость», — пишет РБК со ссылкой на слова руководителя направления первичной недвижимости «Авито» Дмитрия Алексеева.

На увеличение числа выставляемых на продажу объектов влияет повышение налога на зарегистрированные по амнистии дачи, пишет ura.ru. Юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Виктория Соколова указала, что в Москве и Подмосковье сборы составляют минимум 0,1% от кадастровой стоимости объекта.

«Дачная амнистия» продлена до 2020 года, сообщает RT со ссылкой на слова премьер-министра Дмитрия Медведева. Мера, которая стартовала в 2006 году, предполагает упрощенный способ регистрации жилых домов и сезонных строений. За время действия «амнистии» было зарегистрировано почти 13 млн прав на недвижимость. После окончания льготного периода все частные возведенные дома считаются самостроем, который власти могут потребовать снести за счет собственников.