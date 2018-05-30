Алтайская госинспекция: заваривать люки и демонтировать лестницы на лоджиях запрещено

В интернете советов о том, что делать с лестницей и люком на лоджии, множество. Лестницу можно покрасить. Установить на нее горшки с цветами. Заменить на более красивую. Передвинуть с середины балкона к стене. Закрепить на лестнице веревки для сушки белья. Люк — покрасить под цвет пола.

Но при этом все советчики не забывают добавить: демонтировать межбалконные лестницы и замуровывать люки на балконах и лоджиях нельзя — оштрафуют. И этот тот случай, когда советы стоит услышать.

Запрещено правилами

Делать это в самом деле запрещено "Правилами противопожарного режима в РФ" (подпункт "ж" пункта 23), утвержденными постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, пояснили в краевой госинспекции.

Межбалконная лестница (и люк на нее) спроектирована как пожарный выход для экстренных случаев — если покинуть квартиру другим путем не получается. Люки должны открываться свободно, даже если вам очень хочется отгородиться от соседей.

"На законных основаниях демонтировать лестницу не получится — на это никто не выдаст разрешение", - пояснили в Госинспекции.

И пожарная лестница, и пожарные люки - это не личная собственность владельца квартиры, а общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.

На сколько оштрафуют?

Самовольный демонтаж лестницы и заваривание люков дело не просто запрещенное, но и наказуемое: за это предусмотрены штрафы. Гражданина оштрафуют на сумму до 3 тыс. рублей, должностное лицо — до 15 тыс., юрлицо — до 200 тыс. рублей.

Очевидно, оштрафовать могут как собственника квартиры, допустившего нарушение, так и организацию, которая отвечает за содержание общего имущества — ТСЖ или управляющую компанию.

Второй вопрос, кто это контролирует?

Наступит коллапс

Контроль за соблюдением требований осуществляет Государственный пожнадзор (МЧС), пояснили в Госинспекции. При этом ведомство рекомендует самим жильцам, обнаружившим нарушения, обращаться в управляющую компанию, ТСЖ (ЖСК) и Госпожнадзор. Или решать вопрос в судебном порядке.

Но на практике судебных процессов по лестницам и люкам, видимо, не очень много — в домах хватает нарушений и помимо этого. И не только нарушений требования пожарной безопасности. Председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин полагает: их так много, что штрафовать можно всех поголовно.

Константин Емешин,

председатель ТСЖ "Красноармейский, 53":

— После пожара в Кемерово дома в Барнауле проверяли. Подошли, я считаю, разумно. Смотрели, есть ли свободный доступ на крышу и в подвал (а он не должен быть свободным) и есть ли огнетушители в тех местах, где они должны быть — например, в мастерских. А если проверять тщательно, наступит полный коллапс.

Вопрос не проработан

Емешин вспоминает, как несколько лет назад проверяли многоэтажки в Кемерове: "Лютовали", — говорит он. Тамбурные двери на лестничной площадке перед двумя квартирами, как оказалось, незаконны, если их нет в проекте и их установка не согласована — ведь это перепланировка.

Согласованием, конечно, никто не занимался. И вот люди перед приходом инспекторов держали эти двери открытыми или вовсе их снимали на время.

Не так давно Емешин побывал в барнаульском доме на ул. Попова. Там, например, огородили часть площадок у мусоропроводов (где нет люка), сделали кладовочки. И вот одни требуют все демонтировать, другие против — ссоры в доме не прекращаются.

Константин Емешин,

председатель ТСЖ "Красноармейский, 53":

— Вопрос этот не отработан. Я даже предлагал депутаты Госдумы Галине Хованской продумать вопрос о жилищной амнистии по аналогии с дачной, чтобы узаконить все перепланировки. Но, по-моему, к этой теме она потеряла интерес.

Какие правила пожарной безопасности нарушают в жилых домах?

В 2015 году барнаульскому ТСЖ "Анастасия" выписали штраф в 70 тыс. рублей за невыполнение предписания. ТСЖ должно было починить установку пожаротушения и вытяжку на закрытой стоянке. Помещение консьержки препятствовало эвакуации, в тамбурах эвакуационных выходов устроили кладовые.

В 2016 году прокурор Индустриального района Барнаула потребовал от одного из ТСЖ (название не указано) освободить подвал и помещения электрощитовых от горючих материалов и смонтировать сигнализацию в офисе товарищества.

В 2017 году новосибирское ТСЖ "Корона" оштрафовали на 75 тыс. из-за белокурихинского санатория "Алтай", которому в этом доме принадлежат три квартиры. Санаторий нарушил правила, установив в доме внешние блоки кондиционеров на путях эвакуации и заблокировав двери эвакуационных выходов из коридора на 19-м этаже.