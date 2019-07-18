Россияне продолжат беднеть в 2019 и 2020 годах вопреки указам Путина

В первом и втором квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, пишет « Российская газета » со ссылкой на Росстат. Последний раз этот показатель благосостояния рос в 2013 году — на 4%. С тех пор отмечается только падение.

Ранее Счетная палата заявляла о том, что стране не удастся сократить бедность населения в 2019 году, как того требовали майские указы президента. Напомним, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году — до 6%.

О том, что предпосылок для обогащения россиян нет, говорили экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Главная причина в том, что экономика страны не растет и улучшения ситуации не предполагается. Например, международный валютный фонд снизил прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%.

«Российская газета» отмечает, что Росстата отчитался о росте заработной платы в июне 2019 года до 49 840 рублей — на 7,1% к соответствующим периодом предыдущего года. Но, поясняют эксперты, прирост съедают кредиты и агрессивное влияние неофициальной инфляции, которая превышает официальную почти в два раза.

Также Росстат показал, что почти половина семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды. Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой. 0,7% семей не хватает средств даже на еду. Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.