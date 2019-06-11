Глава Минфина объяснил падение реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости .

«Это увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объем кредитов растет — потребительских, ипотечных, то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита», — пояснил глава Минфина.

Г-н Силуанов напомнил, что реальные зарплаты россиян росли в январе-марте 2019 года и в апреле на 1,3% и 1,6% соответственно. При этом, по данным Росстата, реальные доходы населения за первый квартал 2019 года упали в годовом исчислении на 2,3%.

Сокращение теневого сектора экономики также снижает показатель реальных доходов населения, считает глава Минфина, пишет bfm.ru.

Исследование Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» также подтвердило, что закредитованность россиян растет.

Силуанов в ходе панельной дискуссии «Российская экономика в поисках стимулов роста» на Петербургском экономическом форуме заявил, что нет смысла сохранять стабильность, если доходы населения не растут.

«Общий фон»

Ранее данные о падении доходов россиян пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «общим фоном». Песков добавил, что «процесс сам по себе известен» <падения доходов>, это вызывает обеспокоенность властей, но меры уже принимаются.

В последнее время вышло несколько статистических исследований и соцопросов разных организаций, согласно которым уровень доходов российских семей снизился. Реальные доходы граждан падали на протяжении 2014−2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата.

Многие респонденты заявляли о том, что могут позволить себе только самые необходимые траты — покупка продуктов питания, оплата ЖКХ, с любыми другими расходами возникают проблемы, денег хватает только от зарплаты до зарплаты.

Минэкономразвития ожидает увеличения показателя реальных доходов населения на 1% в 2019 году.

Одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом в майском указе, — добиться устойчивого роста реальных доходов россиян. Однако контрольные цифры выполнения этой цели не заданы, и что будет считаться устойчивым ростом, не ясно.