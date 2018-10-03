Россияне считают, что старость наступает задолго до пенсии

Россияне определились, когда начинается старость. И многие уверены, что это происходит задолго до пенсии, выяснили эксперты ВЦИОМ.

Временем начала старости 32% опрошенных россиян назвали возрастной период от 50 до 59 лет, пишет «Взгляд». Еще 31% считает, старость приходит в 60−69 лет. 16% высказались за 70−79 лет, 6% — за 80 лет и более.

Есть оригинальные мнения: 4% опрошенных считают пожилыми даже 40−49 летних, а еще 1% — тех, кому около 40, пишет ura.ru.

Бедность и старость

Ранее сообщалось, как бедность в детстве влияет на способность соображать в старости. В статье, опубликованной в журнале Neurology, сообщается, что люди, детство которых было бедным, в старости хуже запоминали слова и отличались не таким богатым словарным запасом.