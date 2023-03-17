17 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для Superjet

Операторы самолетов Superjet100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 из США, которые теперь не поставляются из-за санкций, сообщает РБК.

Пассажирский самолет SuperJet 100.
Пассажирский самолет SuperJet 100.
pixabay.com.

Отсутствие этих деталей угрожает выполнению программ полетов.

Ожидается, что российская промышленность в скором времени решит вопрос с импортозамещением, указывает Lenta.ru. Создание аналогов идет полным ходом, результат ожидается в течение года.

В 2022 году сообщалось, что ускорены работы по созданию импортозамещенной версии SSJ100. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена иностранного двигателя на российский.

Ранее Мантуров отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.

О самолете

SSJ 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов.

Дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.

Его использование началось в 2011 году.

Самолет SSJ New — модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг РФ инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций несколько лет назад.

Между тем в российском аэропорту шаман «благословил» Sukhoi Superjet 100.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость