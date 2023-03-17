Российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для Superjet

Операторы самолетов Superjet100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 из США, которые теперь не поставляются из-за санкций, сообщает РБК.

Отсутствие этих деталей угрожает выполнению программ полетов.

Ожидается, что российская промышленность в скором времени решит вопрос с импортозамещением, указывает Lenta.ru. Создание аналогов идет полным ходом, результат ожидается в течение года.

В 2022 году сообщалось, что ускорены работы по созданию импортозамещенной версии SSJ100. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена иностранного двигателя на российский.

Ранее Мантуров отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.

О самолете

SSJ 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов.

Дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.

Его использование началось в 2011 году.

Самолет SSJ New — модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг РФ инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций несколько лет назад.

Между тем в российском аэропорту шаман «благословил» Sukhoi Superjet 100.