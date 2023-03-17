Российские авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для Superjet

Отсутствие этих деталей угрожает выполнению программ полетов.
Ожидается, что российская промышленность в скором времени решит вопрос с импортозамещением, указывает Lenta.ru. Создание аналогов идет полным ходом, результат ожидается в течение года.
В 2022 году сообщалось, что ускорены работы по созданию импортозамещенной версии SSJ100. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена иностранного двигателя на российский.
Ранее Мантуров отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.
О самолете
SSJ 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов.
Дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.
Его использование началось в 2011 году.
Самолет SSJ New — модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг РФ инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций несколько лет назад.
Между тем в российском аэропорту шаман «благословил» Sukhoi Superjet 100.