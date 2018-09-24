Российские бизнесмены возвращают свои активы из-за рубежа и ведут расчеты в рублях и юанях

Большинство крупнейших российских негосударственных экспортеров перевели свои средства со счетов в США и Европе в банки РФ, находящиеся в государственной собственности, или в местные отделения европейских кредиторов.

Алмазодобывающая компания «Алроса» уже продает драгоценные камни азиатским партнерам за рубли, а по крайней мере одна крупная металлургическая компания РФ ведет большую часть своих расчетов в евро и пытается использовать юань.

Экспортеры, которые в течение долгого времени вели расчеты в долларах, предпринимают шаги для минимального использования этой валюты и, хотя и не собираются полностью отказываться от доллара, все больше просят своих кредиторов разрешить им выплату долгов в других денежных единицах. Это для того случая, если они столкнутся с крупными потерями в связи с попаданием в санкционный список США, пишет znak.com.

Такая тенденция стала наблюдаться в апреле с введением США санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.

«Черные» списки

США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с компаниями из перечня.

На прошлой неделе власти США приняли новую порцию санкций и внесли в черный список еще 27 человек и шесть компаний из России. Они связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором».

В Госдепе отметили: попадание в черный список подразумевает, что США могут ввести «ограничительные меры» в отношении каждого, кто сотрудничает с фигурантами из санкционного списка.

Кремль оценил последствия предстоящих «драконовских» санкций США против России. Новые санкции США против России незаконны и наносят ущерб международной торговле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Партнерские отношения

Также стало известно о том, что финансовые учреждения КНР отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза. Таким образом надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада постепенно разбиваются о суровую реальность.

Хотя де-юре Пекин не вводил против РФ каких-либо финансовых санкций, фактически китайские банки присоединились к ограничениям, введенным США и Евросоюзом.