Российские энергетики засекретили информацию о добыче нефти

ЦДУ ТЭК перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти, поскольку ей могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом, пишет «Интерфакс».

«Принимая во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики, ЦДУ ТЭК — филиал РЭА Минэнерго России — ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников», — заявили в Российском энергетическом агентстве (РЭА), филиалом которого является ЦДУ ТЭК.

«Отраслевые статистические данные в условиях ограничений достаточно чувствительны к манипуляциям, что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ ТЭК», — сказал его представитель.

«Техпричины»

ЦДУ традиционно публикует информацию о работе российского ТЭКа второго числа месяца, следующего за отчетным. Однако 2 апреля ЦДУ не раскрыл ежемесячную статистику, сначала объяснив это техническими причинами.

Инфопродукты

Прекращено предоставление следующих информационных продуктов: динамика добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, информация о добыче нефтяного сырья по производителям, о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему «Транснефти»), отгрузка автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорт за месяц.

Ранее подорожание нефти до 150 долларов в случае эмбарго допустил глава Минэнерго.