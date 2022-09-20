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Экономика

Российские грузовики с европейскими товарами задерживают в Казахстане

Российские грузовики с европейскими товарами задерживают в Казахстане, сообщают «Известия».

Грузовик.
Грузовик.
CC0

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) рассказали, что сейчас в Казахстане не менее восьми отечественных автопоездов.

«Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого», — отметили в АСМАП.

Еще часть — на таможенных терминалах.

Уточняется, что у водителей изъяли документы, и уехать не удается.

Грузовики транспортируют европейские товары. Из ЕС транзит направляют на белорусскую границу, а на грузовиках российских или белорусских компаний — в Казахстан.

В Минтрансе утверждают, что у Астаны необоснованные требования.

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