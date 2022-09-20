Хлеб резко подорожал в Европе. Почти как в России

Почти на столько же — на 18,1% в годовом выражении — выросли цены на хлеб в России в прошлом месяце.
На 66% увеличилась стоимость хлебобулочных изделий в Венгрии, на 33% в Литве, на 32% в Эстонии и Словакии, на 8% — во Франции, на 10% — в Нидерландах и Люксембурге.
При этом прошлом году хлеб в ЕС подорожал на 3% за август.
Предположительно, причиной подорожания стало резкое сокращение поставок в ЕС зерна, пшеницы, кукрузы, семян подсолнечника и удобрений.
Проблемы спровоцировала блокировка украинского зерна в Черном море.