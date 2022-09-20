20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Хлеб резко подорожал в Европе. Почти как в России

Хлеб подорожал в Евросоюзе на 18% за август, следует из данных Eurostat.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Почти на столько же — на 18,1% в годовом выражении — выросли цены на хлеб в России в прошлом месяце.

На 66% увеличилась стоимость хлебобулочных изделий в Венгрии, на 33% в Литве, на 32% в Эстонии и Словакии, на 8% — во Франции, на 10% — в Нидерландах и Люксембурге.

При этом прошлом году хлеб в ЕС подорожал на 3% за август.

Предположительно, причиной подорожания стало резкое сокращение поставок в ЕС зерна, пшеницы, кукрузы, семян подсолнечника и удобрений.

Проблемы спровоцировала блокировка украинского зерна в Черном море.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость