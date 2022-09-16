Торт из пенопласта купила сибирячка на семейное торжество

На день рождения мужа женщина решила заказать торт у кондитера, за работами которого до этого наблюдала в течение года.
Заказала трехярусный торт с украшением — автомобилем — вместо розочки. Естественно, с разнообразными начинками между слоями.
Кондитер привезла торт в ресторан, где собрались на торжество порядка 40 человек.
В заведении выяснилось, что «что-то пошло не так» с начинками, и женщине кондитер за торт весом в 7,5 кг сделала скидку. Торт обошелся заказчице в 15 тыс.рублей.
Вскоре официанты вынесли сладкий сюрприз. Он и правда был — съедобным оказался один ярус, остальные — из пенопласта.
После испорченного праздненства женщина обратилась к кондитеру с просьбой вернуть деньги, хотя бы половину. Но та отказалась. И сказала, что выполнила свою работу.
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