18 сентября
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Потребитель

Торт из пенопласта купила сибирячка на семейное торжество

В Омске местной жительнице продали торт из пенопласта, пишет Оm1.ru.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

На день рождения мужа женщина решила заказать торт у кондитера, за работами которого до этого наблюдала в течение года.

Заказала трехярусный торт с украшением — автомобилем — вместо розочки. Естественно, с разнообразными начинками между слоями.

Кондитер привезла торт в ресторан, где собрались на торжество порядка 40 человек.

В заведении выяснилось, что «что-то пошло не так» с начинками, и женщине кондитер за торт весом в 7,5 кг сделала скидку. Торт обошелся заказчице в 15 тыс.рублей.

Вскоре официанты вынесли сладкий сюрприз. Он и правда был — съедобным оказался один ярус, остальные — из пенопласта.

После испорченного праздненства женщина обратилась к кондитеру с просьбой вернуть деньги, хотя бы половину. Но та отказалась. И сказала, что выполнила свою работу.

Ранее продукты, которые можно не мыть, назвали в Роспотребнадзоре.

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