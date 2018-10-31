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Экономика
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Российские миллионеры отказались хранить в РФ свои сбережения несмотря на санкции

Санкционные угрозы не заставили перевести российских миллионеров свои средства в банки на Родине. Эксперты Frank RG пришли к выводу, что после ужесточения западной риторики, российские миллионеры лишь стали создавать больше резервов за рубежом, а в банках страны меньше трети своих финансов, пишет РБК.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Финансовые эксперты оценили объем денежных активов российских состоятельных граждан в $455 млрд, $140 млрд из которых находятся в России.

Эксперт Frank RG Любовь Прокопова рассказала, что перекос в сторону зарубежных банков связан с желанием российских миллионеров уйти от российских рисков. «К сожалению, состоятельный клиент, зарабатывая деньги в России, предпочитает сохранять их за рубежом — по мнению многих клиентов, так надежнее», — отметила Прокопова.​

Отмечается, что те, кто опасаются ужесточения санкций, могут начать переводить часть капитала в Россию. Подобное происходило в начале 2018 года. Но как только санкционнаяя риторика стихает, деньги возвращают обратно за рубеж. «Недоверие к банковской системе сохраняется, процесс оздоровления сектора не закончен и связан с прямыми рисками потери капитала», полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что китайские банки стали массово закрывать счета российских компаний, блокировать платежи клиентов в РФ и отказывать даже в обмене валюты.

Китайские банки массово закрывают счета компаний из РФ и не меняют валюту туристам
Экономика

Около полутора лет назад такие меры коснулись компаний из санкционных списков США и Евросоюза. Однако сейчас банки в КНР «рассматривают уже весь российский бизнес как „токсичный“», рассказал агентству управляющий партнер группы компаний Skymax Игорь Шибанов. Попытки связаться с руководством банков ни к чему не приводят. По словам Шибанова, это связано с борьбой по отмыванию денег в Китае, и Россия попала в группу риска. Глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов сообщил, что ситуация возникла в связи «с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран». Под блокировку попадают транзакции даже не включенные в санкционные списки компаний, что приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков и встречных платежей в пользу компаний России.

Проблемы в связи с этим возникли у туристов: многие даже не могут поменять деньги в банке.

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