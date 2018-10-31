Российские миллионеры отказались хранить в РФ свои сбережения несмотря на санкции

Финансовые эксперты оценили объем денежных активов российских состоятельных граждан в $455 млрд, $140 млрд из которых находятся в России.
Эксперт Frank RG Любовь Прокопова рассказала, что перекос в сторону зарубежных банков связан с желанием российских миллионеров уйти от российских рисков. «К сожалению, состоятельный клиент, зарабатывая деньги в России, предпочитает сохранять их за рубежом — по мнению многих клиентов, так надежнее», — отметила Прокопова.
Отмечается, что те, кто опасаются ужесточения санкций, могут начать переводить часть капитала в Россию. Подобное происходило в начале 2018 года. Но как только санкционнаяя риторика стихает, деньги возвращают обратно за рубеж. «Недоверие к банковской системе сохраняется, процесс оздоровления сектора не закончен и связан с прямыми рисками потери капитала», полагает эксперт.
Ранее сообщалось, что китайские банки стали массово закрывать счета российских компаний, блокировать платежи клиентов в РФ и отказывать даже в обмене валюты.
Около полутора лет назад такие меры коснулись компаний из санкционных списков США и Евросоюза. Однако сейчас банки в КНР «рассматривают уже весь российский бизнес как „токсичный“», рассказал агентству управляющий партнер группы компаний Skymax Игорь Шибанов. Попытки связаться с руководством банков ни к чему не приводят. По словам Шибанова, это связано с борьбой по отмыванию денег в Китае, и Россия попала в группу риска. Глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов сообщил, что ситуация возникла в связи «с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран». Под блокировку попадают транзакции даже не включенные в санкционные списки компаний, что приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков и встречных платежей в пользу компаний России.
Проблемы в связи с этим возникли у туристов: многие даже не могут поменять деньги в банке.