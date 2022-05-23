Российские сенаторы предложили продавать бизнесу землю за 25%

В Совете Федерации РФ разработан проект постановления правительства, позволяющий инвесторам приобретать без торгов земельные участки с 75-процентной скидкой, при условии, что на них будет развернута деятельность по импортозамещению, сообщает ТАСС.

Согласно проекту постановления, копия которого направлена премьеру Михаилу Мишустину, цена земельного участка будет определяться в размере 25% от его кадастровой стоимости при продаже с целью размещения промышленных объектов, сооружений или помещений в них.

Обязательным условием является фактическое использование не менее 70% площади, на которой расположены здания, сооружения, созданные в результате реализации стратегического инвестпроекта.

«Также это касается продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений при условии, что объекты используются в целях организации производства, направленного на импортозамещение», — говорится в тексте документа.

Авторы проекта постановления в пояснительной записке отмечают — указанные меры обеспечат «значительное пополнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет средств от продажи земельных участков и получения земельного налога», пишет bfm.ru. Кроме того, по их мнению, предлагаемые изменения позволят предприятиям оптимизировать затраты, расширить производственную деятельность, сохранить рабочие места, а также сократить сроки окупаемости инвестиционных проектов, что «в результате окажет положительный мультипликативный эффект».

Ранее о самых отстающих по импортозамещению отраслях рассказали эксперты.