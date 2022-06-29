29 июня
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Экономика

Российские торговые центры стали меняться

Российские торговые центры (ТЦ) начали меняться ради сохранения трафика после ухода многих западных компаний из страны и сокращения репертуара кинотеатров, пишет РИА Новости.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

Собственники ТЦ начали расширять фуд-холлы, фитнес-залы и салоны красоты, рассказала партнер Nikoliers Анна Никандрова.

Эксперт считает, что таким образом не удастся полностью заменить якорных арендаторов, на долю которых приходится основной трафик, но это поможет повысить посещаемость в проблемных галереях и привлечь новую аудиторию.

Дополнительное размещение фуд-холлов требует крупных инвестиций и выполнения ряда технических требований, но владельцы ТЦ готовы искать возможности для реализации таких проектов из-за отсутствия арендаторов.

Пресс-служба оператора фуд-холлов Eat Market сообщила о росте спроса на их услуги в ТЦ столицы — в ближайшее время дочерняя компания оператора начнет работать над гастрономическими пространствами в 12 московских объектах, пишет Lenta.ru.

Кино

В российских регионах кинотеатры закрываются и перестают работать по будням. Как подсчитали владельцы кинотеатров, выручка с января по май упала на 60%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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