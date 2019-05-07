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Экономика

Российский бюджет потерял минимум 153 млрд рублей при госзакупках

Потери российского бюджета из-за прямых нарушений законодательства о госзакупках составили не менее 153 млрд рублей в 2018 году, сообщают «Известия».

Деньги.
Деньги.
СС0

В отчете министерства финансов учитываются только необоснованное завышение или занижение цены контракта и неправильный способ ее определения. Данные отчета основаны на оценках Федерального казначейства, пояснили в пресс-службе Минфина.

Общая стоимость заключенных заказов по госзакупкам составила в прошлом году 6,8 трлн руб. Таким образом, потери из-за нарушений достигают чуть более 2%. Кроме того, как следует из опубликованной газетой инфографики Минфина, 40% закупок «развалились, потому что на них в итоге претендовал один участник».

Федеральная антимонопольная служба, проверив почти 27 тыс. закупок, нашла в 30% из них признаки ограничения конкуренции, пишет bfm.ru.

Для усовершенствования системы Минфин предлагает упростить закупочные процедуры, разрешив заказчикам выбирать исполнителей не только из компаний, допущенных к конкурсу, но из любых организаций, предлагающих соответствующий товар или услуги.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края нашла более 2 тысяч нарушений в госзакупках. Расследуется четыре уголовных дела.

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