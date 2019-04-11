Прокуратура Алтайского края нашла более 2 тысяч нарушений в госзакупках

В Алтайском крае за 2018 и два месяца 2019 года в сфере госзакупок обнаружили более двух тысяч нарушений, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Расследуется четыре уголовных дела.

Речь идет о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. В суд отправили 49 исковых заявлений, а нарушителям внесли 1373 представления.

Основные нарушения связаны с завышением цены контрактов, обеспечении преимуществ в пользу определенных коммерческих организаций, невыполнении или некачественном выполнении работ по контрактам.

Анна Ульянова,

старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы:

Выявленные нарушения в подавляющем большинстве случаев имеют место в деятельности муниципалитетов. Повсеместно допускаются нарушения при организации заказчиками процедур закупок.

Также выявили случаи заключения контрактов на бесконкурсной основе и необоснованное изменение заказчиками условий контрактов дополнительными соглашениями.

За незаконное заключение контрактов без конкурентных процедур к административной ответственности привлекли 12 лиц, которым назначены штрафы на сумму 380 тысяч рублей.

Напомним, ранее антимонопольная служба Алтайского края нашла нарушения в госзакупках алтайского минздрава, минкультуры и минсельхоза у Колыванского камнерезного завода.

В сентябре 2018 года директора барнаульского «Горзеленхоза» Сергей Гончарова задержали по подозрению во взятке в 222 тысяч рублей от предпринимателя за контракт на работы по ликвидации последствий июньского шторма. Сумма контракта, который предполагалось заключить за «откат», составляла более 1 миллиона 290 тысяч рублей.