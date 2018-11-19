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Как алтайские министерства тратят миллионы на изделия Колыванского камнерезного завода

Антимонопольная служба нашла нарушения в госзакупках алтайского минздрава, минкультуры и минсельхоза у Колыванского камнерезного завода. На многомиллионные контракты обратил внимание активист Александр Зонов и пожаловался в краевое УФАС.

В краевой клинической больнице появилась камнерезная икона святого великомученика и целителя Пантелеймона.
В краевой клинической больнице появилась камнерезная икона святого великомученика и целителя Пантелеймона.
Михаил Хаустов

Иконы, вазы и панно «Котенок»

12 марта 2018 года министерство здравоохранения Алтайского края заказало у Колыванского камнерезного завода продукцию из натурального камня общей стоимостью 5 млн 120 тыс. рублей. Товар понадобился ведомству «в целях публичной демонстрации в краевых медицинских организациях».

В заказе фигурируют мозаичные панно «Пресвятая Богородица Иверская», «Богородица Исцеляющая», «Святой Николай», «Котенок». Каждое стоит по несколько сотен тысяч рублей. Самые дорогостоящие товары в заказе — ваза «Колокольчик» за 1 млн рублей и панно «Святой Лука Симферопольский» за 1 млн 200 тыс. рублей.

В 2017 году управление Алтайского края по культуре и архивному делу (сейчас — министерство по культуре) сделало похожий заказ. Ведомству понадобилось мозаичное панно «Скрипка» за 1,1 млн рублей, ваза с ручками на постаменте за 915 тыс. рублей, ваза «Овен» в огранке за 725 тыс. рублей, мозаичное панно «Жемчужина Сибири» за такую же сумму и другие товары. Все это назвали «услугами по поддержке в области исполнительских искусств». Общая сумма закупки составила 3 млн 650 тыс. рублей.

Запросы алтайского минсельхоза оказались более скромными: ведомству понадобилось только мозаичное панно «Березы» на сумму 700 тыс. рублей. Его изготовила мастер Марина Смирнова.

Фрагмент панно, Колыванский камнерезный завод.
Фрагмент панно, Колыванский камнерезный завод.
altairegion22.ru

Нарушителей пожурили

Краевое УФАС провело внеплановую проверку закупок по жалобам Зонова и обнаружило одни и те же нарушения. На момент заключения контрактов серийное производство заказанных товаров на заводе не было налажено. Это были произведения конкретных мастеров. При этом в закупках не было информации о необходимости поставки товаров конкретных авторов. Да и свои права на произведения они передали заводу уже после заключения контрактов.

Комиссия УФАС по Алтайскому краю пришла к выводу, что права закупать изделия из камня у единственного поставщика во всех трех случаях не было — ведомства должны были провести аукцион. Заказчиков уличили в нарушении «Закона о контрактной системе».

Однако привлечь нарушителей даже к дисциплинарной ответственности, не говоря уже о штрафах, не смогли — истек срок. К ним «применили меры недисциплинарного характера, направленные на недопущение в последующем аналогичных нарушений».

На Колыванском камнерезном заводе.
На Колыванском камнерезном заводе.
altairegion22.ru

Директор завода Андрей Михеев ранее рассказывал СМИ, что считает активность Зонова «вредительством», а стоимость изделий обоснованной. Он особо подчеркивал, что предприятие выживает во многом благодаря таким госзаказам. Однако активист считает иначе.

Александр Зонов,
гражданский активист:

Уверен, что подобная «помощь» только вредит уникальному заводу. Ему нужен современный маркетинговый отдел для увеличения продаж, поиска новых рынков сбыта и идей. Но директор завода, к сожалению, думает по-советски. Эти заказы рассчитаны на «поддержание штанов». Или же это просто схема по выводу бюджетных денег через «искусство».

Многомиллионная помощь

Altapress.ru обнаружил на сайте госзакупок четыре контракта алтайского минстройтранса с Колыванским камнерезным заводом на суммы 4 млн 650 тыс. рублей, 9 млн 550 тыс. рублей, 10 млн рублей и 16 млн. 713 тыс. рублей.

На Колыванском камнерезном заводе.
На Колыванском камнерезном заводе.
altairegion22.ru

В заказах фигурируют изделия:

  • из драгоценных или полудрагоценных камней (панно «Тихий уголок», «Зимняя сказка», вазы «Цветок Алтая», «Медичи» и другие);
  • из янтаря (престол в алтарь в церкви, облицовка алтаря, жертвенник в алтарь, трон на горнее место в церкви, вазы на постаменте, мозаичные панно на церковные темы, письменные приборы);
  • из обработанного мрамора, травертина и алебастра прочие (вазы на постаменте, мозаичные панно, письменные приборы);
  • народных художественных промыслов из твердых и мягких пород поделочного камня.

Закупки прошли в 2014—2017 годах, поэтому даже если в них есть нарушения, привлечь к ответственности заказчика уже не смогут. Правда, Александр Зонов с решениями УФАС по Алтайскому краю не согласен и планирует их обжаловать. Он считает, что заказчики должны понести какую-то ответственность.

Крупные заказы от министерств продолжают поступать заводу. Так, 4 апреля 2018 года управление Алтайского края по культуре и архивному делу заключило с предприятием контракт на 5 млн 430 тыс. рублей. Среди заказанных изделий — копия «Царицы ваз» размером 100 на 70 см стоимостью более 3 млн рублей, еще одна ваза с ручками на сумму 1 млн 250 тыс. рублей, стол и несколько мозаичных панно по ценам от 108 до 240 тыс. рублей.

Царица ваз.
Царица ваз.
из открытых источников в интернете

С чего все началось

Александр Зонов известен своими антикоррупционными расследованиями. В 2016 году он записал манифест против коррупции в Алтайском крае, позже баллотировался в Госдуму от «Партии Роста».

Интерес к закупкам у Колыванского камнерезного завода у Зонова появился в 2017 году — тогда он просил ФАС проверить заказ управделами правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Он приобрел «для обеспечения государственных нужд» две вазы «Классика» общей стоимостью 3,5 млн рублей.

Зонов сделал запрос в московскую архитектурную студию и получил ответ, что подобные вазы можно выполнить за 1,5 млн рублей. Правда, не из ревневской яшмы, на которой настаивал управделами, а из мрамора — более дешевого камня. УФАС по Алтайскому краю нашло в закупке нарушение и оштрафовало Белобородова на 50 тысяч рублей.

В октябре 2017 года против Алексея Белобородова СУ СКР по Алтайскому краю возбудило дело о превышении полномочий, а позднее еще о получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО. Из алтайского правительства чиновника уволили.

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