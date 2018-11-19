Как алтайские министерства тратят миллионы на изделия Колыванского камнерезного завода

Антимонопольная служба нашла нарушения в госзакупках алтайского минздрава, минкультуры и минсельхоза у Колыванского камнерезного завода. На многомиллионные контракты обратил внимание активист Александр Зонов и пожаловался в краевое УФАС.

Иконы , вазы и панно «Котенок»

12 марта 2018 года министерство здравоохранения Алтайского края заказало у Колыванского камнерезного завода продукцию из натурального камня общей стоимостью 5 млн 120 тыс. рублей. Товар понадобился ведомству «в целях публичной демонстрации в краевых медицинских организациях».

В заказе фигурируют мозаичные панно «Пресвятая Богородица Иверская», «Богородица Исцеляющая», «Святой Николай», «Котенок». Каждое стоит по несколько сотен тысяч рублей. Самые дорогостоящие товары в заказе — ваза «Колокольчик» за 1 млн рублей и панно «Святой Лука Симферопольский» за 1 млн 200 тыс. рублей.

В 2017 году управление Алтайского края по культуре и архивному делу (сейчас — министерство по культуре) сделало похожий заказ. Ведомству понадобилось мозаичное панно «Скрипка» за 1,1 млн рублей, ваза с ручками на постаменте за 915 тыс. рублей, ваза «Овен» в огранке за 725 тыс. рублей, мозаичное панно «Жемчужина Сибири» за такую же сумму и другие товары. Все это назвали «услугами по поддержке в области исполнительских искусств». Общая сумма закупки составила 3 млн 650 тыс. рублей.

Запросы алтайского минсельхоза оказались более скромными: ведомству понадобилось только мозаичное панно «Березы» на сумму 700 тыс. рублей. Его изготовила мастер Марина Смирнова.

Фрагмент панно , Колыванский камнерезный завод. altairegion22.ru

Нарушителей пожурили

Краевое УФАС провело внеплановую проверку закупок по жалобам Зонова и обнаружило одни и те же нарушения. На момент заключения контрактов серийное производство заказанных товаров на заводе не было налажено. Это были произведения конкретных мастеров. При этом в закупках не было информации о необходимости поставки товаров конкретных авторов. Да и свои права на произведения они передали заводу уже после заключения контрактов.

Комиссия УФАС по Алтайскому краю пришла к выводу, что права закупать изделия из камня у единственного поставщика во всех трех случаях не было — ведомства должны были провести аукцион. Заказчиков уличили в нарушении «Закона о контрактной системе».

Однако привлечь нарушителей даже к дисциплинарной ответственности, не говоря уже о штрафах, не смогли — истек срок. К ним «применили меры недисциплинарного характера, направленные на недопущение в последующем аналогичных нарушений».

На Колыванском камнерезном заводе. altairegion22.ru

Директор завода Андрей Михеев ранее рассказывал СМИ, что считает активность Зонова «вредительством», а стоимость изделий обоснованной. Он особо подчеркивал, что предприятие выживает во многом благодаря таким госзаказам. Однако активист считает иначе.

Александр Зонов,

гражданский активист:

Уверен, что подобная «помощь» только вредит уникальному заводу. Ему нужен современный маркетинговый отдел для увеличения продаж, поиска новых рынков сбыта и идей. Но директор завода, к сожалению, думает по-советски. Эти заказы рассчитаны на «поддержание штанов». Или же это просто схема по выводу бюджетных денег через «искусство».

Многомиллионная помощь

Altapress.ru обнаружил на сайте госзакупок четыре контракта алтайского минстройтранса с Колыванским камнерезным заводом на суммы 4 млн 650 тыс. рублей, 9 млн 550 тыс. рублей, 10 млн рублей и 16 млн. 713 тыс. рублей.

На Колыванском камнерезном заводе. altairegion22.ru

В заказах фигурируют изделия:

из драгоценных или полудрагоценных камней ( панно «Тихий уголок», «Зимняя сказка», вазы «Цветок Алтая», «Медичи» и другие);

панно «Тихий уголок», «Зимняя сказка», вазы «Цветок Алтая», «Медичи» и другие); из янтаря ( престол в алтарь в церкви , облицовка алтаря , жертвенник в алтарь , трон на горнее место в церкви , вазы на постаменте , мозаичные панно на церковные темы , письменные приборы);

престол в алтарь в церкви облицовка алтаря жертвенник в алтарь трон на горнее место в церкви вазы на постаменте мозаичные панно на церковные темы письменные приборы); из обработанного мрамора , травертина и алебастра прочие ( вазы на постаменте , мозаичные панно , письменные приборы);

травертина и алебастра прочие вазы на постаменте мозаичные панно письменные приборы); народных художественных промыслов из твердых и мягких пород поделочного камня.

Закупки прошли в 2014—2017 годах, поэтому даже если в них есть нарушения, привлечь к ответственности заказчика уже не смогут. Правда, Александр Зонов с решениями УФАС по Алтайскому краю не согласен и планирует их обжаловать. Он считает, что заказчики должны понести какую-то ответственность.

Крупные заказы от министерств продолжают поступать заводу. Так, 4 апреля 2018 года управление Алтайского края по культуре и архивному делу заключило с предприятием контракт на 5 млн 430 тыс. рублей. Среди заказанных изделий — копия «Царицы ваз» размером 100 на 70 см стоимостью более 3 млн рублей, еще одна ваза с ручками на сумму 1 млн 250 тыс. рублей, стол и несколько мозаичных панно по ценам от 108 до 240 тыс. рублей.

Царица ваз. из открытых источников в интернете

С чего все началось

Александр Зонов известен своими антикоррупционными расследованиями. В 2016 году он записал манифест против коррупции в Алтайском крае, позже баллотировался в Госдуму от «Партии Роста».

Интерес к закупкам у Колыванского камнерезного завода у Зонова появился в 2017 году — тогда он просил ФАС проверить заказ управделами правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Он приобрел «для обеспечения государственных нужд» две вазы «Классика» общей стоимостью 3,5 млн рублей.

Зонов сделал запрос в московскую архитектурную студию и получил ответ, что подобные вазы можно выполнить за 1,5 млн рублей. Правда, не из ревневской яшмы, на которой настаивал управделами, а из мрамора — более дешевого камня. УФАС по Алтайскому краю нашло в закупке нарушение и оштрафовало Белобородова на 50 тысяч рублей.

В октябре 2017 года против Алексея Белобородова СУ СКР по Алтайскому краю возбудило дело о превышении полномочий, а позднее еще о получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО. Из алтайского правительства чиновника уволили.