Российский профессор на Алтае рассказал о переломных процессах в Китае

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, профессор Алексей Маслов рассказал, что в Китае происходят интереснейшие переломные процессы. Он выступил с докладом на XVI Зимней зерновой конференции в Белокурихе.

«У нас к Китаю очень чувственное отношение, а у Китая к нам очень прагматичное. У нас отношение иррациональное, базируется на любви или нелюбви. У Китая был четко выстроенный план. Сначала они выстраивали устойчивую модель роста. Государство завоевало доверие народа. Оно обещало, что народ разбогатеет — народ разбогател».

Профессор рассказал, что после проведенной в Китае реформы там есть государственные цены, регулируемые, свободные. «У них растет госдолг, но они не заморачиваются, у них нелиберальная экономика», — сказал эксперт.

Эта страна тщательно перераспределяет бюджет из доходных областей в недоходные. Китай не боится увеличивать денежную массу. Как только увеличивается денежная масса — производство подтягивается за объемом денег.

Алексей Маслов , директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Пресс-служба Зерновой конференции.

Китай после всей этой работы начал строить под себя макроэкономический регион. Сначала выходил на разные страны с инвестициями. Присутствие в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии спасает свою экономику от перегрева. «Это классическая неоколониальная схема», — говорит Маслов.

Следующий этап — достижение научно-технического превосходства. Китай решил конкурировать с ЕС и США не на рынке массовой дешевой продукции, а на рынках высоких технологий. Вся экономика Китая на это направлена. Но это не устраивало США.

Китай был частью финансово-промышленной англо-саксонской модели. Но дальше он не может в ней зарабатывать и устойчиво развиваться.

США вкладывали в Китае исключительно в новые производства. Китай же вкладывал в ЕС и США в уже существующие предприятия (92%), в известные в мире торговые марки. Но модель Дэн Сяопина исчерпала себя. Сейчас у Китая новые вызовы.

На это накладывается ряд факторов: ковид и локдауны, нарушение логистических цепочек, политические риски. Китай не един в плане управления финансовыми потоками. Региональные элиты в Китае очень сильно влияют на ситуацию. Си Цзиньпинь боролся с региональными рынками. Все ждали либерализации экономики, но правительство стало закручивать гайки.

Китай. @chinadailynews

«У Китая была план: создать свою самостоятельную экономику к 2037−2040 и „разойтись“ с США. Российские действия поставили Китай перед выбором, а Китай не любит выбирать. Он за 5000 лет не оказывался с такой ситуации», — говорит Маслов.

Дискуссия по поводу, как развиваться дальше, в Китае была колоссальная. Он пошел сейчас на размежевание с США — раньше, чем был к этому готов.

«В ближайшее время Китай будет заметно трансформироваться с точки зрения структуры экономики — она заметно централизуется: там снова спускают планы, даже на малые и средние предприятия, чего не было раньше. Китай не „завалится“, но меняется структура привлечения инвестиций», — считает эксперт.

Наталья Иванова.